-BDP'DEN BELEDİYELERE "İKİ DİL" GENELGESİ MUŞ (A.A) - 21.12.2010 - Muş'un Bulanık ilçesine bağlı Erentepe Belde Belediye Başkanlığı tarafından, Türkçe tabelaların yanı sıra Kürtçe tabelalar da asıldı. BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın bölgede ''İki Dilli Hayat Projesi''nin hayata geçirileceğini açıklaması üzerine Erentepe Belediye Başkanlığı bina içerisindeki levhaları değiştirerek, aynı tabelaları hem Türkçe hem de Kürtçe yazdırdı. Erentepe Belediye Başkanı Mehmet Yaşik, yaptığı açıklamada, BDP Parti Meclisi'nden kendilerine gönderilen talimat doğrultusunda hareket ettiklerini söyledi. Belediye hizmet binası içerisindeki birimlerin tabelalarına Türkçe'nin yanı sıra Kürtçe yazdıklarını da ifade eden Yaşik, ''Bu iki dilli değil çok dilli belediyecilik anlayışıdır. Bu konu iki yıldır tartışılıyordu. En son 'KCK' davasında anadilde savunma talebini mahkeme 'bilinmeyen dil' tanımı yaptıktan sonra BDP Parti Meclisi bir karar aldı ve bu karar doğrultusunda tüm belediyelerimize genelge gönderildi'' dedi. Talimatta, resmi dilin Türkçe olduğu ancak Kürtlerin yoğunlukta olduğu bölgelerde resmi dilin yanı sıra Kürtçe tabelalarının da asılmasının belirtildiğini ifade eden Yaşik, şunları kaydetti: ''Genelgede, sadece Kürtçe değil varsa Zazaca, İngilizce de dahil halkın anlayacağı tabelalar asılması belirtildi. Zaten yazışmaların dışında günlük yaşamımızda Kürtçe konuşuyoruz. Bu öteden beri böyledir. Türkiye'nin demokratikleşmesi için, çağdaş medeniyete varması için çok dilli yaşamı daha da kolaylaştıracaktır, demokratikleşecektir. Çok dillik, hiçbir yeri bölmeyecektir. İnsanlarımızın birçoğu anadilini konuşmak istiyor.'' Devletin resmi kanalında 24 saat Kürtçe yayın yapıldığına da değinen Yaşik, ''Bu kanalın açılışında Başbakan Kürtçe konuştu. Başbakan Yardımcısı Kürtçe konuşuyor. Bize gelince ise 'Kürtçe konuşamazsınız' deniyor. Aslında Kürtçe, Türkçe, Zazaca, Lazca bizim zenginliğimizdir'' diye konuştu. Çok dilliliğin ülkeyi bölmeyeceğini, daha çok bütünleştireceğini savunan Yaşik, resmi dilin Türkçe olduğunu inkar etmediklerini ancak yöresel dil varsa bunun hayata geçirilmesi için çalışacaklarını ifade etti.