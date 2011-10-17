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Politika

BDP'den araştırma önergesi TBMM (A.A)

17 Ekim 2011 15:59

-BDP'den araştırma önergesi TBMM (A.A) - 17.10.2011 - BDP, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde bir korucunun öldürülmesinin ardından çıkan olaylarla ilgili Meclis araştırması açılmasını istedi. BDP Bingöl Milletvekili İdris Baluken ve arkadaşlarının imzasıyla TBMM Başkanlığına sunulan önergenin gerekçesinde, 28 Temmuz 2011 tarihinde, Bingöl'ün Karlıova ilçesinde, silahlı bir saldırıda Taşlıçay köyü korucusu Hacı Alan'ın öldürüldüğü, bunun üzerine Taşlıçay köyü korucularının ilçe merkezinde ''ev ve iş yerlerine rastgele ateş açtığı ve tehditler savurduğu'' öne sürüldü.  Gerekçede, güvenlik güçlerinin bu durum karşısında seyirci kaldığı, ilçe halkını korucuların insafına terk ettiği iddia edildi. Görgü tanıklarının ve sivil toplum kuruluşlarının raporlarındaki ifadelerde, olaydaki ihmal ve hukuksuzluğun gözler önüne serildiği ileri sürüldü.  Önergede, ''olayla ilgili gerçeklerin aydınlatılması, zararın belirlenip tazminin sağlanması'' için Meclis araştırması açılması talep edildi.

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