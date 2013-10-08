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Politika

BDP'nin grup toplantısı iptal edildi

Parti ve kendisi tarafından doğrulanmayan Selahattin Demirtaş'ın eş başkanlığı bırakacağı iddiaları tartışılan BDP'nin, grup toplantısı iptal edildi

08 Ekim 2013 12:55

Barış ve Demokrasi Partisi’nde kongre krizi gittikçe büyüyor. Eş Genel Başkan Selahattin Demirtaş’ın Diyarbakır Belediye Başkanlığı istediği ve bu nedenle parti liderliğinden istifa edeceği iddialarıyla gündeme gelen kriz sonrası BDP’nin TBMM 'de bugün yapacağı grup toplantısı iptal edildi.

BDP’nin TBMM’de bugün saat 12.45’te yapacağı grup toplantısı iptal edildi. BDP’den yapılan açıklamada; Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın bugün saat 12.30’da Diyarbakır’da basın toplantısı düzenleyeceği belirtildi.

BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, Genel Başkan Selahattin Demirtaş'ın bugün saat 12.30'da Diyarbakır'da basın toplantısı düzenleyeceğini, bu nedenle grup toplantısının yapılmadığını söyledi. Buldan, Demirtaş'ın basın toplantısında hakkında çıkan haberlerle ilgili açıklamalarda bulunacağını belirtti.

 

Demirtaş'ın istifa edeceği iddia edilmişti

 

Yerel seçimlerden önce olağanüstü kongre yapılmasını isteyen Demirtaş’ın teklifinin parti yönetimince kabul edilmediği için, seçimden sonra genel başkanlıktan ayrılmaya hazırlandığı belirtilmişti.

 

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