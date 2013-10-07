Demirtaş BDP Eş Genel Başkanlığı'nı bırakıyor mu?

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın yerel seçimlerden sonra eş genel başkanlığını bırakacağı iddia edildi. Doğan Haber Ajansı'ın geçtiği habere göre, olağanüstü kongrenin yerel seçimden önce yapılmasını isteyen Genel Başkan Selahattin Demirtaş’ın, bu talebinin parti yönetimi tarafından kabul edilmemesi üzerine, seçimden sonra genel başkanlıktan ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi. Konuyla ilgili, BDP Genel Merkezi tarafından yapılan açıklamada, "Demirtaş'ın böyle bir karar almadığı, basında çıkan haberlerin doğruları yansıtmadığı" belirtildi.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafından demokratikleşme paketinin açıklandığı 30 Eylül tarihinden bu yana, ortalıkta görünmeyen ve demokratikleşme paketiyle ilgili değerlendirme yapmayan BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş’ın, parti genel başkanlığından ayrılmaya hazırlandığı öğrenildi. DHA muhabiri Ferit Aslan'ın BDP kaynaklarından aldığı bilgiye göre, yerel seçimlerden önce olağanüstü kongre yapılmasını isteyen Demirtaş’ın bu teklifi parti yönetimince kabul edilmediği için, seçimden sonra genel başkanlıktan ayrılmaya hazırlandığı belirtildi.

BDP'den, Demirtaş açıklaması

BDP Genel Merkezi'nden yapılan açıklamada Eşbaşkan Selahattin Demirtaş ’ın yerel seçim öncesi olağanüstü kongre talebinin kabul edilmemesi üzerine seçimlerden sonra istifa edeceğine ilişkin haberler yalanladı.

Genel merkezden yapılan açıklama şöyle:

“Eş Genel Başkanımız Sayın Selahattin Demirtaş’ın olağanüstü kongre talep ettiği ve bunun kabul edilmemesi üzerine eş genel başkanlığı bırakma kararını partiye ilettiği şeklinde basında yer alan haberler gerçeği yansıtmamaktadır.”