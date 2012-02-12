BDP'li Kürkçü: Tayyip Erdoğan belasını aradı ve buldu

BDP'nin 2'nci Olağan Kongresi'ne katılan BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdi. Kürkçü, "Bugün hükümete karşı ’MİT krizi’ olarak çıkan şey aslında Kürt özgürlük hareketinin mücadelesine karşı, uzlaşma, çözüm, barış seçeneğini değil, şiddet seçeneğini seçmiş olanların belasıydı. Tayyip Erdoğan belasını aradı ve buldu" dedi.



BDP’nin 2’nci olağan kongresi Nurol Kültür Merkezi’nde yapıldı. Kongreye, BDP Mersin Milletvekili Ertuğrul Kürkçü, BDP Genel Merkezi’nden Cemil Elden, Şehbal Şenyurt, üyeler ve yaklaşık bine yakın BDP’li katıldı. Kadınların ön saflarda yöresel kıyafetlerini giyerek yer aldığı kongrede konuşmak için kürsüye çıkan Ertuğrul Kürkçü dakikalarca alkışlandı. Salona asılan Kürtçe ve Türkçe yazılı ‘Onurlu Bir Yaşam için Ya Özgürlük, Ya Özgürlük’ pankartı dikkat çekti. Kongrede konuşan Kürkçü, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan’a, Fethullah Gülen’e ve AKP’ye ateş püskürdü.



Konuşması sık sık sloganlarla kesilen Kürkçü şunları söyledi:



"KCK operasyonları adı altındaki bastırma hareketi tüm hızıyla sürüyor. Bu siyasi yok etme harekâtıdır. Tarihin gidişine, toplumun ihtiyaçlarına, Türkiye’nin özgürleşme taleplerine karşılık vermediği için mutlaka bir gün batağa batacağı açıkça ortadaydı. Bugün hükümete karşı ’MİT krizi’ olarak çıkan şey aslında Kürt özgürlük hareketinin mücadelesine karşı, uzlaşma, çözüm, barış seçeneğini değil, şiddet seçeneğini seçmiş olanların belasıydı. Tayyip Erdoğan belasını aradı ve buldu arkadaşlar.



Tayyip Erdoğan iyi şeyler yapacakmış ama cemaat ve Fethullah Gülen elini tutuyormuş. Bundan büyük yalan olmaz. Fethullah Gülen ve devlet aynı şeydir. Karşı karşıya kaldığımız mesele bir Tayyip Erdoğan ve Fethullah Gülen kavgası değildir. Kürt halkı direniyor, kadınlar direniyor, emekçiler direniyor. Bu hükümet şu ya da bu şekilde kendi iç ihtilafları ABD ile olan meseleleri, Avrupa ile olan meseleleri yüzünden değil Kürt halkının özgürlüğünü, ana diline tutkusunu, ortak ve eşit bir yaşam için yeni bir cumhuriyet azmini karşısında görmedikçe bu şiddete devam edecektir. Tayyip Erdoğan ve partisi şu hedefi koymuştur; 2014 yılında Tayyip Erdoğan’ı cumhurbaşkanlığına çıkarmak. Onu Türkiye’nin sultanı kılacak bir anayasayı devreye sokmak, Kürt halkının temsilcilerini ortadan kaldırmaktır. KCK operasyonları bunun içindir."



Konuşması sık sık ’Yaşasın halkların kardeşliği’, ’Kürdistan seninle gurur duyuyor’, ’Yaşasın büyük önder Apo’, ’Baskılar bizi yıldıramaz’ sloganlarıyla kesilen Kürkçü, yeni bir Türkiye yaratacaklarını söylediğinde salondakilerin tümü ağaya kalktı.

‘Kürt özgürlük hareketi, Türkiye devrimci hareketine, yeni bir deneyim sunuyor'



Konuşmasına devam eden Kürkçü, yıllar önce Türkiye devrimci hareketinin Kürt özgürlük mücadelesine örnek olduğunu belirterek, "Abdullah Öcalan’a ne zaman sorsanız, ’Mahir Çayan, Deniz Gezmiş, İbrahim Kaypakkaya, dev gençler bunlar bizim öncülerimizdir. Biz onların yolundan yürüdük’ diyor. Abdullah Öcalan 40 yıl bu yoldan yürüdükten sonra şimdi Kürt özgürlük hareketi, Türkiye devrimci hareketine, yeni bir deneyim sunuyor. Biz bu deneyimi olduğu gibi kabul ediyoruz. Baş tacı ediyoruz. Onunla birleşiyoruz. Onunla birlikte yeni bir Türkiye kuracağız. Kürt mücadelesinin örgütlerinin bastırılmasına razı değiliz" diye konuştu.



Daha sonra kongrede yapılan oylamada İdris Danışlı Bodrum BDP ilçe başkanlığına, Yüksel Yıldız, Diba Yıldız, Adalet Demir, Salih Arslan ve Hülya Ertaş yönetim kurulu üyeliklerine seçildi.



