BDP ve CHP, Anayasada eşcinsellere eşit hak istedi

Yeni Anayasa çalışmalarında BDP, “cinsel yönelim” adı altında eşcinsellere, heteroseksüellerin sahip olduğu tüm hakların tanınmasını talep etti. CHP de BDP’ye destek vererek eşcinsellere eşit haklar istedi.

Eşcinsellere evlilik izninin Anayasa yazımı sırasında tartışılması bekleniyor. ABD Başkanı Barack Obama’nın yaklaşan seçim öncesinde yeşil ışık yaktığı eşcinsel evlilik Türkiye’nin de gündemine geliyor. CHP’li ve BDP’li üyeler, TBMM’deki çalışmalarda, “cinsel yönelim” adı altında "eşitlik" talep etti. Yeni Anayasa Uzlaşma Komisyonu tarafından oluşturulan alt komisyon, temel hak ve hürriyetlerle ilgili bölümün omurgasını oluşturacak alt başlıklar üzerinde çalışma yaptı.

Bu bölümde MHP, “Türk vatandaşlığı” tanımında geri adım atmazken, CHP, “laiklik” tanımının yapılması ve din özgürlüğü konusunda devlet güvencesi gibi başlıklarda ısrar etti. Bu çerçevede, sosyal baskı adı altında mahalle baskısına karşı da Anayasal güvence istendi. BDP ise “anadilde eğitim hakkı”, “vicdani ret” ve eşcinselleri da kapsayacak “cinsel yönelim” özgürlüğü talep etti.

Üst komisyona bırakıldı

Saliha Çolak'ın Habertürk'te yayımlanan haberine göre, alt komisyon 45 başlıktan oluşan bir metin ortaya çıkardı. Ancak özellikle cinsel yönelim, laiklik, vicdani ret ve anadil gibi başlıklar başta olmak üzere karar üst komisyona bırakıldı. Cinsel yönelim başlığı altında eşcinsellere özgürlük konusunun “nefret suçları”, laiklik ve vicdani ret konusunun “din ve vicdan hürriyeti”, anadil hakkının da “eğitim başlığı” altında ele alınması görüşü ortaya atıldı.

BDP’nin, “cinsel yönelim” özgürlüğü başlığı altında talep ettiği, eşcinsellere ayrımcılık yapılmaması ve diğer insanların sahip olduğu haklar gibi eşit haklar tanınması talebine CHP’den de destek geldi. CHP de cinsel yönelim başlığı altında eşcinsellere eşit haklar tanınması gerektiğini savunuyor. BDP bu başlık altında eşcinsellere, kadın ve erkeklerin sahip olduğu tüm hakların tanınmasını talep ediyor. Bu başlık altında dünyanın da tartıştığı eşcinsel evliliklerin Anayasa yazımında tartışmaya açılması bekleniyor.