T24 LogoT24 Logo
Gündem

Eşcinseller siyaset okulu kurdu

Siyaset Okulu’nun bu haftaki konuğu olan Ümit Şahin, LGBT hareketinden arkadaşlarımızın siyasete katılabilecekleri bir siyasi sistemin oluşturulması gerektiğini söyledi

23 Nisan 2012 19:35

Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği Spod, LGBT bireylerin siyasal alandaki görünürlüğünü artırmak ve aktif siyasette yer bulmalarını sağlamak üzere Siyaset Okulu kurdu.

Meryem Özel'in Taraf gazetesinde yer alan haberine göre, Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği Spod, LGBT bireylerin siyasal alandaki görünürlüğünü artırmak ve aktif siyasette yer bulmalarını sağlamak üzere Siyaset Okulu kurdu.

İstanbul’dan sonra Ankara, İzmir ve Diyarbakır’da devam edecek okulda ders verenler arasında Fuat Keyman, Ercan Karakaş, CHP Milletvekili Melda Onur, Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Ümit Şahin ve Pınar Selek gibi isimler var.

 

Bağımsız adaylara destek

 

Siyaset Okulu’nun bu haftaki konuğu olan Ümit Şahin “LGBT hareketinden arkadaşlarımızın siyasete katılabilecekleri bir siyasi sistemin oluşturulması gerekiyor. Bunun için gereken her türlü desteği de veriyoruz” dedi. Spod yetkililerinden Erdal Demirdağ da, “Buradan birilerini milletvekili göndereceğiz gibi bir iddiamız yok. Son iki seçimdir LGBT’liler bağımsız adayları desteklediler” diye konuştu. Siyaset Okulu katılımcılarından Polat ise, “Ders veren hocaları görünce çok başarılı olacağını düşündüm. Zor koşullarda geliyorum ama buna rağmen hiçbir dersi kaçırmadım” dedi.

ETİKETLER

Eşcinselokul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İstanbul Havalimanı’nda pankartla yolcu beklemek ücretli olacak...

Ali Babacan sosyal medyadaki sessizliğini 5 yıl aradan sonra bozdu:...

Yavuz Sultan Selim ve Osmangazi köprülerinin geçiş ücretine zam ...

Doğum günü kutlarken sarılan öğretmenlere ceza: "Uygunsuz görüntü"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24