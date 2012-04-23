Eşcinseller siyaset okulu kurdu

Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği Spod, LGBT bireylerin siyasal alandaki görünürlüğünü artırmak ve aktif siyasette yer bulmalarını sağlamak üzere Siyaset Okulu kurdu.

Meryem Özel'in Taraf gazetesinde yer alan haberine göre, Sosyal Politikalar Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği Spod, LGBT bireylerin siyasal alandaki görünürlüğünü artırmak ve aktif siyasette yer bulmalarını sağlamak üzere Siyaset Okulu kurdu.

İstanbul’dan sonra Ankara, İzmir ve Diyarbakır’da devam edecek okulda ders verenler arasında Fuat Keyman, Ercan Karakaş, CHP Milletvekili Melda Onur, Yeşiller Partisi Eşbaşkanı Ümit Şahin ve Pınar Selek gibi isimler var.

Bağımsız adaylara destek

Siyaset Okulu’nun bu haftaki konuğu olan Ümit Şahin “LGBT hareketinden arkadaşlarımızın siyasete katılabilecekleri bir siyasi sistemin oluşturulması gerekiyor. Bunun için gereken her türlü desteği de veriyoruz” dedi. Spod yetkililerinden Erdal Demirdağ da, “Buradan birilerini milletvekili göndereceğiz gibi bir iddiamız yok. Son iki seçimdir LGBT’liler bağımsız adayları desteklediler” diye konuştu. Siyaset Okulu katılımcılarından Polat ise, “Ders veren hocaları görünce çok başarılı olacağını düşündüm. Zor koşullarda geliyorum ama buna rağmen hiçbir dersi kaçırmadım” dedi.