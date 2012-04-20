Eşcinseller Cemil Çiçek'ten teşekkür bekliyor!

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

Eşcinsel örgütleri, TBMM Başkanı Cemil Çiçek’e Anayasa siteminde bulundu. Kaos GL’nin yazılı açıklamasında, “Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonuna görüş bildiren kişi ve kurumlara teşekkür eden TBMM Başkanı Cemil Çiçek, LGBTT (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans) örgütlerini görmezden geldi” dendi.

Sitem dolu sözlerin yer aldığı açıklama şöyle:

'Anayasa sitesinden biz hariç herkese teşekkür'

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Cemil Çiçek, Meclis’in “Yeni Anayasa” sitesinde yayımladığı mesajında, görüş bildiren kişi ve kurumlara teşekkür etti. “Yeni anayasaya ilişkin görüş ve önerilerinizi paylaştığınız için teşekkür ediyorum” diyen Çiçek, amaçlarının yeni anayasayı katkılarla hazırlamak olduğunu belirtti. Meclis Başkanı Cemil Çiçek’in teşekkür ettiği kurumlar listesinde LGBTT (Lezbiyen, Gey, Biseksüel, Trans) örgütlerine yer verilmedi.

'Listeye alınmadık'

Yeni Anayasa sürecine başından beri katılan ve Meclis Anayasa Uzlaşma Komisyonuna görüş ve önerilerini ileten LGBT dernekleri SPoD (Sosyal Politika Cinsel Yönelim ve Cinsiyet Kimliği Çalışmaları Derneği), Pembe Hayat (Pembe Hayat LGBTT Dayanışma Derneği) ve Kaos GL (Kaos Gey-Lezbiyen Kültürel Araştırmalar ve Dayanışma Derneği) Meclis Başkanı Cemil Çiçek’in teşekkür listesine alınmadı.

TBMM Başkanı Çiçek, hazırlıkların başladığı aşamada Meclis sitesinden yaptığı açıklamada “bütün vatandaşlarımızı bireysel veya örgütlü bir şekilde aktif olarak yeni anayasa yapım sürecine katılmaya çağırıyorum” demişti.

'Anayasa görüş bildirmemiş gibi olduk'

Meclis Yeni Anayasa sayfasında Cemil Çiçek’in teşekkür mesajında sıralanan kurum listesinde adları anılmayan LGBT örgütleri sanki anayasaya dair görüş ve önerilerini TBMM’ne sunmamışlar gibi gösterilmiş oldu.