BDP, Uras dahil 9 vekili geride bırakıyor

T24- BDP’de, Ufuk Uras ve Akın Birdal'ın da aralarında bulunduğu 9 ismin yeniden aday gösterilmeyeceği kesinleşirken Emine Ayna ve bazı milletvekillerinin seçim bölgesi değişecek. Sanatçı Ferhat Tunç ise Tunceli’den aday gösterilecek.

12 Haziran seçimlerine “bağımsız” adaylarla girme kararı alan ve aday başvurularının 18 Mart’a kadar uzatıldığı BDP’de milletvekilleri Ufuk Uras, Nezir Karabaş, Akın Birdal, Nuri Yaman, Hamit Geylani, Osman Özçelik, Sevahir Bayındır, Şerafettin Halis ve Fatma Kurtulan’ın yeniden aday gösterilmeyeceği belirtiliyor.

BDP, bu seçimlerde iddialı olduğu Adana’ya Mardin Milletvekili Emine Ayna’yı kaydırmayı planlarken Diyarbakır Milletvekili olan BDP Eşbaşkanı Gültan Kışanak, Devrimci Karargâh Örgütü davasından tutuklu bulunan Sosyalist Demokrasi Partisi (SDP) Genel Başkanı Rıdvan Turan’ın İstanbul’dan aday gösterilmesi planlanıyor. Azınlıklardan da aday göstermeyi planlayan BDP’nin öneri götürmeyi planladığı gazeteci Hayko Bağdat’ın kabul etmesi durumunda İstanbul’dan aday gösterileceği belirtiliyor.

Türk ve Tuğluk

Kapatılan DTP’nin siyasi yasaklı Genel Başkanı Ahmet Türk ile aynı konumda olan eski DTP Diyarbakır Milletvekili Aysel Tuğluk’un bağımsız aday gösterilmeleri de kesinleşti.

Şarkıcı Ferhat Tunç’un da adaylık için BDP ile el sıkıştığı belirtiliyor. Ferhat Tunç’un, yeniden aday gösterilmeyeceği belirtilen Şerafettin Halis’in yerine Tunceli’den aday gösterilmesi bekleniyor.