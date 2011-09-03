BDP seçmeninden TBMM'ye dilekçe yağmuru





Hülya Karabağlı





T24/ Ankara - TBMM, Hatip Dicle ve KCK tutuklusu milletvekilleri için kapıyı aralamadı. TBMM Dilekçe Komisyonu, “tutuklu milletvekillerinin serbest bırakılması” ve Hatip Dicle’nin milletvekilliğinin “iadesi” ne ilişkin talepleri içeren dilekçelere, ‘yargıya müdahale edemeyecekleri’ yanıtını verdi.



BDP seçmenleri ve vatandaşlar, Hatip Dicle’nin mazbatasının iade edilmesi ve tutuklu milletvekillerinin serbest bırakılması, “özel yetkili ağır ceza mahkemelerinin kaldırılması” için Meclis’i dilekçe yağmuruna tuttu.



TBMM Dilekçe Komisyonu, yaz döneminde gelen bu dilekçeleri inceleyerek karara bağladı. Komisyon, “Özel yetkili mahkemelerin kaldırılması” talebinin “yasal düzenleme” gerektirdiğine dikkat çekti.



Komisyon, başvuru dilekçelerinde ‘tutsak’ diye tanımlanan BDP’li tutuklu milletvekillerinin serbest bırakılması ve milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle’nin “mazbatasının iade edilmesi” taleplerine olumsuz yanıt verdi. Anayasa’nın “Mahkemelerin Bağımsızlığı’nı düzenleyen 138. maddesini hatırlatan komisyon şu görüşlere yer verdi:





“Dilekçe Hakkının Kullanılması’na Dair Kanunu’nun 6. maddesinde TBMM’ye gönderilen dilekçelerden, yargı mercilerinin görev alanına giren konularla ilgili olanlar, incelenemezler, denilmişti. Yukarıda yapılan açıklamalar çerçevesinde, yasal düzenleme çalışmalarında dikkate alınacağı düşüncesiyle dilekçenin bir örneğinin Başbakanlığa gönderilip, bu aşamada dilekçenin, Dilekçe Komisyonu’nda görüşülemeyeceğine karar verildi.”

Şeyh Sait’e de olumsuz yanıt



Komisyona, Şeyh Sait’in itibarının iade edilmesi istemini içeren dilekçeler geldi. Yasal düzenleme yapılması gerektiğine dikkat çeken komisyon, karar verme yetkisinin kendilerinde olmadığını bildirdi.

