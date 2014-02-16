BDP: Seçim çalışmalarında kullanılacak paramıza polis el koydu

Çermik, Çüngüş, Eğil ve Ergani ilçelerinde seçim çalışmalarını yürüten BDP Diyarbakır İl yöneticisi Yaşar Topdemir, Çermik’ten Çüngüş’e giderken Çermik İlçe Emniyeti tarafından öğle saatlerinde gözaltına alındı. Topdemir’in üzerinde seçim çalışmalarında harcanmak için bulunan 8 bin liralık nakit paraya polis el koydu.

Çermik, Çüngüş, Eğil ve Ergani’de seçim çalışmalarında harcanmak için üzerine aldığı 8 bin liralık naikit paraya el koyan Çermik Emniyet müdürlüğü söz gözaltıyla ilgili bir açıklama yapmıyor.

BDP Diyarbakır İl yönetiminden Hamdullah Kaya konu hakkında bir açıklama yaparak, söz konusu göz altınının hiçbir gerekçesinin olmadığını söyleyerek, “İl yöneticilerimizden Yaşar Topdemir arkadaşımız görevli olduğu seçim bölgesinde seçim çalışmalarını yürütmektedir. Seçim çalışmalarında harcanmak üzere üzerine aldığı 8 bin lira para söz konusudur. Partimiz hazineden hiçbir yardım almamaktadır. Halkımızın yardımlarıyla secim çalışmalarını yürütmekteyiz. Parti yöneticimiz olan Yaşar Topdemir’in üzerinde bulunan 8 bin lira seçim çalışmalarında kullanılacak olan bir paradır. Çermik Emniyeti bu paraya el koymak istemektedir. Bu durumu asla kabul etmiyoruz.” Dedi.

Kasa ve ayakkabı kutularında trilyonlar bizim üzerimizde 8 bin lira

Kaya, hükümetin yolsuzluklarına da değinerek, kendi evlerinde bulunan ayakkabı kutularında trilyonlar çıkıyor. Seçim çalışmalarını yürüten arkadaşımızın üzerinde seçim çalışmalarında kullanılmak üzere 8 bin liraya da el koymak istiyorlar. Arkadaşımızın derhal serbest bırakılmasını istiyoruz.”dedi.