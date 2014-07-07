BDP özerklik partisi olacak

BDP, 11 Temmuz'da gerçekleştirecekleri 3. Olağan Kongreyle Kürdistan merkezli faaliyet yürüteceğini ve demokratik özerliğin inşası için kadro yetiştireceğini söyledi.

BDP Genel Merkezi, 11 Temmuz'da gerçekleştirecek olan 3. Olağan Kongreye ilişkin basın toplantısı düzenledi. BDP il başkanlarının da katılımıyla bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdi. Vedat Aydın Konferans Salonu'nda yapılan toplantıya BDP il başkanları katıldı. Burada yapılacak kongreye ilişkin konuşan Kongre Tertip Komitesi Üyesi Kamuran Yüksek, 11 Temmuz'da Ankara'da yapılacak olan BDP Kongresi için bilgilendirmelerde bulundu.

Özgür Gündem’im haberine göre, yeni oluşuma gidecek olan BDP'nin demokrasi ve özgürlük mücadelesinde önemli bir yere sahip olacağını kaydeden Yüksek, bundan sonraki süreçlerde BDP'nin Kürdistan merkezli faaliyetler yürüteceğini belirtti.

'Devletin kanalları zorlanacak'

Yeni partinin bayrağı başta olmak üzere bazı teknik konularda çalışmaların sürdüğünü belirten Yüksek, demokratik özerkliğin inşa süreci konusunda BDP'nin önemli bir yere sahip olduğuna dikkat çekti. Devletin daha çok demokratikleşmesi konusunda bütün kanalları zorlayacak bir partiyle mücadeleye hız kazandıracaklarını söyleyen Yüksek, Demokratik Bölgeler Partisi'nin demokratik özerkliğin geliştirilmesi ve inşa edilmesi için sürekli olarak kadro yetiştireceğini dile getirdi.

'Müzakere sürecine geçilmeli'

Abdullah Öcalan'ın Kürt sorunun çözümü için başlattığı diyalog sürecine de değinen Yüksek, müzakere sürecine biran önce geçilmesi gerektiğini vurguladı. Başta ekonomi olmak üzere tüm toplumsal sorunların derinlikli olarak tartışılması ve bu çerçevede yeni çözüm yollarının bulunması gerektiğini aktaran Yüksek, Kürt sorununun tek başına bir madde halinde ele alınmasını toplumsal yaraların sarılması anlamında önemli bir adım olacağını kaydetti. Müzakerelerin sağlıklı bir şekilde yürüyebilmesi için müzakerenin tarafı ve muhatabı olan Öcalan'ın özgürlüğünü talep etti.