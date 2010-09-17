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Politika

BDP ÖSYM'NİN ARAŞTIRILMASINI İSTEDİ TBMM (A.A)

17 Eylül 2010 15:12

-BDP ÖSYM'NİN ARAŞTIRILMASINI İSTEDİ TBMM (A.A) - 17.09.2010 - BDP, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan sınavlardaki usulsüzlük iddialarıyla ilgili Meclis Araştırması açılmasını istedi. BDP İstanbul Milletvekili Sebahat Tuncel ve arkadaşları tarafından TBMM Başkanlığına sunulan araştırma önergesinin gerekçesinde, ÖSYM'nin 2006-2009 döneminde 206 sınav yaptığı ifade edilerek, Türkiye'de eğitim sisteminin giderek artan bir şekilde sınavlara ve testlere bağlı hale geldiği görüşüne yer verildi. Gerekçede, KPSS'de, soruların 300'e yakın kişiye e-posta yoluyla gönderilerek kopya çekildiği iddialarının, sınav sisteminin yeniden sorgulanmasını gerekli kıldığı savunuldu. Sınavlara dayalı eğitim sisteminin çöktüğünün açıkça görüldüğü iddiasına yer verilen gerekçede, şöyle denildi: ''Sınav sisteminin baştan sorgulanarak, yeni bir eğitim ve öğretim sisteminin geliştirilerek, demokratik, sorgulayıcı ve gençlerin yaratıcılıklarıyla kendilerini ifade edebilecekleri bir eğitim sistemi geliştirilmelidir. ÖSYM'nin yaptığı tüm sınavların toplum üzerindeki etkileri, sınavlardan etkilenen gençlerin, ailelerin, öğretmenlerin, doktorların yaşadığı sorunların ortaya konması, ortaya çıkan bulgulara göre eğitim alanındaki örgütlerin önerileri dikkate alınarak yeni bir sistemin nasıl oluşturulması gerektiğinin tartışılması amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasını önermekteyiz.''

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