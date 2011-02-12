-BDP ÖNERGESİNE TEPKİ TBMM (A.A) - 12.02.2011 - Meclis Genel Kurulunda, BDP'nin Dersim olaylarına ilişkin verdiği önergenin içinde yer alan ibareler tartışmalara neden oldu. TBMM Başkanvekili Sadık Yakut başkanlığında toplanan Genel Kurul'un açılışında Meclis Araştırma önergeleri okundu. BDP'nin, "Dersim'de yaşanan olaylarla" ilgili verdiği araştırma önergesine MHP itiraz etti. MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandır, önergenin gerekçesinin asla kabul edilemeyeceğini, bunun Mecliste işleme alınmasının millete "hakaret anlamı taşıyacağını" savundu. Şandır, gerekçede, "Dersim ile ilgili soykırım iddiasında bulunulduğunu" ifade ederek, "Bu önerge geri çekilmelidir" dedi. BDP Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ise ailesinden 24 kişiyi kaybetmiş biri olarak bu önergeyi verdiğini belirterek, itiraz varsa arşivlerin açılması gerektiğini ifade etti. BDP Şırnak Milletvekili Hasip Kaplan da "resmi kayıtlara rağmen, bir şeyi külliyen yok saymanın kabul edilemez" olduğunu söyledi. CHP Grup Başkanvekili Kemal Anadol, olayın özünü tartışmadığını, ancak Türkiye Cumhuriyeti'ni "soykırımla suçlamanın iyiniyetli olmadığını; hukuken, siyaseten yanlış olduğunu" kaydetti. Birleşimi yöneten TBMM Başkanvekili Yakut, önergenin, Meclis Başkanlığı tarafından değerlendirildiğini, önergedeki konuların sadece iddiadan ibaret olduğunu vurgulayarak, Türkiye Cumhuriyeti'nin "soykırım iddiasına kabul etmesinin sözkonusu olmadığını" ifade etti. Daha sonra söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ ise BDP'lilerin Meclis Araştırması önergesinde yer alan "soykırımın bir iddia değil, millete yönelik bir iftira olduğunu" söyledi. Bozdağ, Başkanlık Divanı'ndan "Türk milletini yaralayan, inciten önergenin işleme alınmamasını, düzeltilmesi için sahiplerine iade edilmesini" istedi. Genel Kurulda, "Torba" tasarının görüşmeleri sırasında da önergeye tepkiler sürdü. Yeniden söz alan AK Parti Grup Başkanvekili Bekir Bozdağ, "Dersim'de yaşanan olaylar" konusunda araştırma komisyonu kurulmasına itiraz etmediklerini, "ancak bunu yaparken kimsenin Türk milletine ve devletine iftira etme hakkının bulunmadığını" söyledi. Olayı "soykırım" olarak nitelendiren bir önergeyi Meclis Başkanlık Divanının işleme koymasının "kabul edilemeyeceğini" ifade eden Bozdağ, "İçtüzük açık. Gelen önergelerde kaba ve yaralayıcı sözler varsa, başkan gereken düzeltmenin yapılması için önergeyi sahibine iade eder. Başkanlık bu önergeyi işleme koymamalıydı ve iade etmeliydi" dedi. Bunun üzerine söz alan BDP Tunceli Milletvekili Şerafettin Halis ise "Bir ülkenin Başbakanı Dersim'de yaşananlara 'katliam' diyor ama aynı partinin Grup Başkanvekili 'bu bir iftiradır' diyor" şeklinde konuştu. Bekir Bozdağ ise Dersim'de yaşanan acıları yok saymadıklarını belirterek, "Sayın Başbakan'ın ifadesi de bu acıları paylaşmak yönündedir ama olayların 'soykırım' olarak nitelendirilmesi ve Meclise böyle bir araştırma önergesi getirilmesi yanlıştır. Bizim 'iftira' dediğimiz olay, 'soykırım' nitelenmesinin yapılmasıdır. Yoksa bu konuların araştırılmasına, incelenmesine değildir" dedi. TBMM Başkanvekili Sadık Yakut ise itirazları dinledikten sonra, "Başkanlıkça değerlendirilecektir" dedi.