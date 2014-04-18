BDP milletvekilleri HDP'ye katılıyor

BDP ve HDP milletvekilleri, BDP grubunun HDP’ye katılması konusunu görüşmek için BDP Genel Merkezi’nde toplantı gerçekleştirdi. Toplantıda BDPli milletvekillerinin HDP’ye katılması kararı alındı. BDP'li belediye başkanları ve diğer yerel yöneticilerin partilerinde kalacağı, BDP'nin siyasal varlığını sürdüreceği ve yalnızca milletvekillerinin HDP çatışı altına geçecek.

Kürkçü: Sahici bir adım atıyoruz

ANF’de yer alan habere göre, HDP Eşbaşkanı Ertuğrul Kürkçü, BDP'li vekillerin HDP'ye katılımı noktasında her iki partinin ortaklaştığını ve bu sürecin en kısa zamanda gerçekleşeceğini belirtti. Kürkçü, "Toplumun tamamının gelecek tercihi olacağız. Bu noktada ortak bir mutabakata vardık. Sahici bir adım atıyoruz" dedi.

BDP Genel merkezinde yapılan ve HDP’ye katılımın yanı sıra son siyasal gelişmelerin de ele alındığı toplantıya BDP Grup Başkan Vekilleri Pervin Buldan ve İdris Baluken, HDP Eşbaşkanları Sebahat Tuncel ve Ertuğrul Kürkçü de katıldı. Toplantı basına kapalı gerçekleşti.

Toplantının ardından basına açıklama yapan HDP Eşbaşkanı Ertuğrul Kürkçü, toplantıdan parlamentoda HDP grubu oluşturma kararı aldıklarını belirtti.

BDP'nin, HDP'nin bir bileşeni olarak ‘kendi sürecini yeniden şekillendireceğini’ söyleyen Kürkçü, “HDP grubu sadece meclis grubu olmakla yetinmeyip, Türkiye'nin geleceğine dönük bir süreci kapsıyor. Toplumun tamamının gelecek tercihi olacağız. Bu durum sadece Türkiye'yi değil dünyayı ilgilendiriyor. Buradaki Kürt sorununda çözümün gelişmesi bölgeye ve Ortadoğu'ya da yansıyacaktır. Önünü açacaktır" diye konuştu.

"Sahici bir hamle yapıyoruz" diyen Kürkçü, HDP grubunun oluşması için Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin öncesinde bu süreci tamamlayacaklarını söyledi.

Öcalan ile pazar günü görüşülecek

BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan ise hafta sonu İmralı'da Abdullah Öcalan ile yapılacak görüşmeye ve bugünkü toplantının yansımasına ilişkin soruya şu yanıtı verdi: "Pazar günü adaya gidilerek Sayın Öcalan ile görüşme gerçekleştirilecek. Sayın Öcalan ile de bugünkü toplantı sonuçları paylaşılacak. Kendisi HDP'ye büyük önem atfediyor. Türkiye'deki tüm kesimleri kapsaması açısından önemsiyor. Kendisine anlatacağız. Nasıl bir değerlendirme yapacak, onu bilemiyoruz."