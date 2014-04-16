BDP'nin HDP'ye katılmasına HDP içinden itiraz

30 Mart yerel seçimlerinde yüzde 2 civarında oyla beklentilerinin altında kalan HDP'de bundan sonraki sürece ilişkin değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Radikal’de yer alan habere göre, son olarak parti içindeki büyük bileşenler arasında yer alan Emek Partisi (EMEP) Genel Yönetim Kurulu adına bir açıklama ile seçim çalışmasına ilişkin görüşlerini açıkladı ve BDP 'nin HDP'ye katılması konusunda itirazını dile getirdi.

30 Mart yerel seçimlerinin 'ülke tarihinin en şaibeli seçimi' olduğunu ve halkın ‘kırk katır mı, kırk satır mı’ dayatmasıyla tercih yapmak zorunda bırakıldığını savunan açıklamada, "Bu ortamda AKP ’nin, oylarını belirli bir seviyede tutma başarısı gösterse de 2011 seçimlerine göre yaklaşık 6 puanlık bir oy kaybettiği gerçeği görmezden gelinemez" dendi.

CHP’nin "seçimin gerçek mağlubu olduğu, girdiği ittifak ve yönelimlerin halk tarafından kabul görmediği" belirtilen açıklamada, “AKP’yi zayıflatma adına çeşitli şekillerde utangaçça CHP’yi destekleyen kimi sol, sosyalist cenahtaki partiler ve çevreler ise gerçekte kendilerini siyaset dışı bırakan bir zeminde hareket etmişlerdir. BDP ise bölgedeki gücünü, aldığı yeni belediyelerle daha da artırmış, seçimden başarıyla çıkmıştır” denildi.

‘HDP Gezi'yi kucaklayamadı’

HDP'nin Gezi eylemcileri başta olmak üzere daha geniş kesimleri kucaklayamadığı savunulan Emek Partisi açıklamasında bu durumun gerekçesi olarak, "aday belirleme sürecinde yaşanan sıkıntılar, seçim çalışmalarının oy tabanını oluşturan çevrede yoğunlaşması, propagandanın yığınların talep ve beklentileriyle örtüşmesi noktasında yaşanan eksiklikler, çok bileşenli olmanın beraberinde getirdiği 'uyum sorunu', yeni güçlerle buluşma ve birleşmede gerekli esnekliğin gösterilememesi gibi hususlar" dile getirildi.