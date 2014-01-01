BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan, hafta sonu İmralı Adası'nda Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvurduklarını; çözüm sürecini görüşmek için Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile İçişleri Bakanı Efkan Ala ile görüşme randevularına da yanıt beklediklerini söyledi.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ve İçişleri Bakanı Efkan Ala ile görüşme talepleri ile 2013 yılını DHA muhabiri Ferit Aslan'a değerlendiren BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan, yeni bakanlardan dün randevu talep ettiklerini söyledi. Randevu taleplerine yanıt beklediklerini söyleyen Buldan, hafta sonu İmralı'ya gidip Abdullah Öcalan ile görüşmek için de dün Adalet Bakanlığı'na başvurduklarını söyledi.

BDP, İmralı için izin bekliyor!

BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan, 2014'ten neler beklediklerini ifade etmeden önce 2013'te neler yaşandığı ve kimlerin kazanıp, kimlerin kaybettiğini değerlendirmek gerektiğini belirterek, "2013'ün kazananları Kürtler ve demokrasi güçleri olmuştur ama, kaybedeni ne yazık ki AKP olmuştur. Çözüm sürecinde geliştirilmeyen ve bir türlü atılmayan adımlar aslında bugün Türkiye'nin içinde bulunduğu bu kaos ortamının hazırlanmasına sebep olmuştur" dedi.

'Kürt sorunu çöüzlmeden hiçbir sorun çöülemez'

BDP Grup Başkanvekili Buldan, 2014'te en azından Türkiye'de bugün yaşanan bu olumsuzlukların bu haksız ve hukuksuzlukların bitirilmesi için Ak Parti'nin biraz daha sorumluluk alması gerektiğini belirterek, Kürt sorunu çözülmeden Türkiye'de hiçbir sorunun çözülmeyeceğini iddia etti. Buldan, "Ben her şeye rağmen 2014'ün Türkiye açısından bir kazanım yılı olacağını düşünüyorum. Ama, tabi burada en büyük sorumluluk AKP hükümetinindir. Acilen yasal zeminler oluşturulmalı, ve Kürt sorunu demokratik yollarla çözülmelidir. Demokratikleşme adımlarının hızla atılması gerekiyor bu yıl başından itibaren. Mesela acilen tutuklu milletvekilleri bırakılmalı, Sabahat Tuncel ile ilgili çıkan karar dolayısıyla TBMM'de önemli bir yasal değişikliği yapılmalı, hasta tutuklular meselesi Türkiye'nin gündeminden çıkarılmalıdır" diye konuştu.

Buldan, AKP'nin tartışılan yeniden yargılanmanın yolunun açılması ve HSYK'nın yapısının değiştirilmesi ile ilgili yasal konuları meclise getirdiğinde BDP olarak destekleyip desteklemeyecekleri ile ilgili soru üzerine şöyle dedi:

"Biz hafta sonu PM ve MYK'da bunları konuşacağız. Biz Türkiye'de her şeyin yasal yollarla çözülmesini istiyoruz. Ama haksızlıkların, hukuksuzlukların, mutlaka üzerine gidilmesi gerektiğini düşünüyoruz."