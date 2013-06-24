BDP heyeti Abdullah Öcalan'la görüştü



BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile Grup Başkan Vekili Pervin Buldan, Abdullah Öcalan ile görüştü.

BDP Genel Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan'dan oluşan BDP heyeti, Abdullah Öcalan ile görüşmek için İstanbul'dan İmralı Adası'na doğru yola çıktı.

İmralı Adası'na gerçekleştirilecek olan 7'inci ziyarette, daha önceki ziyarette olduğu gibi İstanbul Gezi Parkı protestolarına katıldığı için veto edildiği öne sürülen BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreya Önder yer almadı.

Geçen hafta hükümet ile görüşen BDP, ayda en az iki kez İmralı'ya gitmek istediklerini ve Öcalan ve diğer hükümlülerin aileleri ve avukatları ile görüşmelerinin düzenli sağlanmasını istemişlerdi.

Ada'ya altıncı ziyaretin ardından BDP yazılı açıklama yaptı, açıklamada, "heyetimiz dönmüştür. Görüşmeyle ilgili bugün açıklama yapılmayacak, yarın yazılı bir açıklamayla kamuoyu bilgilendirilecektir" denildi.