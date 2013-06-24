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BDP heyeti İmralı'ya gitmek için yola çıktı

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan bugün İmralı Adası'na hareket etti

24 Haziran 2013 18:21

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ve BDP Grup Başkan Vekili Pervin Buldan'dan oluşan, Abdullah Öcalan ile görüşmek için yola çıktı. 
 
İmralı Adası’na yapılan 7’nci ziyarette, Gezi Parkı protestolarında yer aldığı için veto edildiği iddia edilen BDP İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder yer almadı. Geçtiğimiz hafta hükümetle görüşen BDP’liler, ayda en az iki kez Öcalan’la görüşmeyi ve adada bulunan diğer tutukluların aileleriyle olan görüşmelerinin düzene girmesini istemişti.
 
2 gün önce hareket etmesi beklenen heyetin, Sırrı Süreyya Önder’in veto edildiği iddiasına tepki göstererek, ziyareti erteledikleri bildirildi. Bir devlet heyetinin Öcalan’la görüşüp durumu bildirdiği ve Öcalan’ın heyetin adaya gelmesi için çağrı yaptığı belirtildi.
 

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