Sırrı Süreyya'ya İmralı için 2. veto

BDP heyetinin bugün İmralı'da Abdullah Öcalan'la görüşmesi bekleniyor. Gezi Parkı direnişinde yaşananlar nedeniyle ismi İmralı'ya gidecek 6. heyetten çıkartılan BDP'li Sırrı Süreyya Önder'in bugün de adaya gitmeyecek olması dikkat çekti.

Fırat Haber Ajansı'nın haberine göre, Abdullah Öcalan ile görüşmek için Adalet Bakanlığı'na başvuran ve dün İmralı Adası'na gitmeleri beklenen BDP heyetinin İstanbul'da olduğu ve İmralı Adası'na bugün gitmelerinin beklendiği öğrenildi.

En son 7 Haziran'da Öcalan ile görüşen ve dün İmralı'ya gitmeleri beklenen BDP heyetinin İstanbul'da olduğu ve İmralı Adası'na bugün gitmelerinin beklendiği öğrenildi.

İmralı Adası'na gitmesi beklenen heyetin BDP Grup Başkanvekili Pervin Buldan ve BDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'tan oluştuğu öğrenildi.

Öcalan uyarmıştı

Abdullah Öcalan, 6. heyette Sırrı Süreyya Önder'in yer almamasını eleştirerek, "Benim belirlediğim heyete müdahale laubalilik. Bir daha heyete müdahale edilirse süreci gözden geçiririm" demişti.

Öcalan'ın sözlerini aktaran Önder şunları söylemişti:

"Bunu ben belirlerim, ben çerçevelerim tavrı doğru bir tavır değil. Barışa dönük bir faydası da yok. Benim üzerimden geliştirdiği tasarrufla kalkıp 'Süreç kötü, süreç zarar görüyor' şeklinde konuşmam da mümkün değil. Biz hiçbir zaman isimleri tartışma konusu yapmadık. BDP'nin sadece milletvekilleri değil her kademesindeki yoldaşımız bu görüşmeleri yapacak kadar yetkin, düzgün, kararlı bir şekilde yürütebilir. Biz isim üzerinden bir tartışmayı başından beri doğru bulmadık. Ancak Sayın Öcalan benim belirlediğim heyete müdahale laubalilik diye bir değerlendirme yaptı. Bir daha heyete müdahale edilirse süreci gözden geçiririm diye değerlendirme yaptı. Bakalım ne diyecekler."