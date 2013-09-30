BDP heyeti Kandil’de 8 saat çözüm sürecini konuştu

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş başkanlığında Kandil Dağı'na giden heyet, KCK yöneticileriyle 8 saat süren bir görüşme yaptıktan sonra Türkiye'ye döndü.

BDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Grup Başkan Vekili Pervin Buldan'ın yanı sıra İstanbul Milletvekili Sırrı Süreya Önder, Abdullah Öcalan ile 15 Eylül günü yaptıkları görüşmenin detayları ve 'Çözüm süreci' ile ilgili KCK yönetimine mesajlarını götürmek için dün sabah erken saatlerinde karayolu ile Kuzey Irak'a geçti.

Buradan Kandil Dağı'na çıkan BDP'liler, dün gece geç saatlerde Türkiye 'ye döndü.

Yol haritası için görüş alışverişi

Doğan Haber Ajansı’ndan Ferit Aslan’ın haberine göre, BDP heyetinin Kandil Dağı'nda KCK Yürütme Konseyi Eşbaşkanı Cemil Bayık ve diğer yöneticilerle yaklaşık 8 saat boyunca çözüm süreci ve Başbakan'ın bugün açıklayacağı demokratikleşme paketi ile Öcalan'ın mesajlarını değerlendirdiği belirtildi. Başbakan Erdoğan 'ın bugün açıklayacağı paketten sonra BDP ve Kandil'in kendileri açısından yol haritalarını belirlemek için görüş alışverişinde de bulunduğu belirtildi.

Kandil'de gece geç saatlere kadar süren görüşmeden sonra Demirtaş ve Önder karayolu ile Buldan ise, Erbil'den hava yoluyla Türkiye'ye döndü.

Demirtaş, bugün BDP Diyarbakır il başkanlığının düzenleyeceği, 'Öcalan'a özgürlük, Kürdistan'a statü' yürüyüşüne katılarak konuşma yapacağı belirtildi.