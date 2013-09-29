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Politika

3 kişilik BDP heyeti Kandil'e gitti

Selahattin Demirtaş, Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'den oluşan BDP heyeti, İmralı'nın mesajlarını iletmek üzere Kandil'e gitti

29 Eylül 2013 14:20

 

Abdullah Öcalan'la son görüşmelerini, Kandil'deki KCK yönetimiyle değerlendirecek olan BDP heyeti Kuzey Irak'a geçti.

BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Grup Başkanvekili Pervin Buldan ve İstanbul Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'den oluşan heyet, KCK yetkilileriyle görüşmek üzere Kuzey Irak’a gitti.

Habur sınır kapısında bu sabah geçiş yapan heyetin, bugün KCK yetkilileri ile görüşme yaptıktan sonra Türkiye 'ye dönmesi bekleniyor.

Heyetin KCK yetkilileriyle, Abdullah Öcalan'la 15 Eylül'deki yapılan görüşmeyi değerlendirmesi bekleniyor.

 

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