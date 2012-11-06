Fitch raporunu eleştirmeye devam etti

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın "bahtsız bedevi" sözüne "Libya çöllerinde gezen sensin, Suudi Arabistan çöllerinde gezen sensin, dönde aynaya bak bedevi kimmiş? Ama dikkat et kutup ayısına rastlamayasın" diyerek yanıt verdi.

Kılıçdaroğlu konuşmasına "Horoza sormuşlar tavuk mu yumurtadan çıkar yumurta mı tavuktan diye, ben anlamam ben söyler giderim demiş" sözleri ile devam etti.

Fitch raporuna eleştiri

Kılıçdaroğlu konuşmasına Türkiye'nin kredi notunu arttıran Fitch raporuna değinerek başladı. Raporda "Suriye'ye müdahalede bulunursan, sıcak para akışı kesilir. Olumsuz etkilenirsin deniyor. Bir ülkenin geleceği sıcak para ile değerlendirilebilir mi? Bağımsız bir ülke bu rapor ile övünemez" dedi.