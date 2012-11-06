Erdoğan: Kılıçdaroğlu bahtsız bedevi; Kılıçdaroğlu: Kutup ayılarına dikkat et

Kredi değerlendirme kuruluşu Fitch'in Türkiye'nin notunu artırması siyasette eşi görülmemiş benzetmeler eşliğinde bir tartışmaya neden oldu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Fitch’in Türkiye’nin kredi notunu artırmasını olumlu bulduklarını söyledi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun hükümetin ekonomi politikasına yönelik eleştirilerine tepki gösteren Erdoğan,"Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye’nin ekonomik performansını yerden yere vurdu. Ardından Türkiye’nin kredi notu yükseltildi. Kılıçdaroğlu bu açıklama yapıldıktan sonra sen ne yaptın? Ülkesine bu kadar yabancı bir ana muhalefet mi olur? Tam bahtsız bedevi misali" dedi. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, grup toplantısında Erdoğan'a, "Libya çöllerinde gezen sensin, Suudi Arabistan çöllerinde gezen sensin. Dön de aynaya bak bedevi kimmiş, ama dikkat et kutup ayısına rastlamayasın" cevabını verdi.

Başbakan Erdoğan, AKP grup toplantısında konuştu.

Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun "Finans sektörü reel ekonomiyi desteklemelidir. Ekonomi politikasını bunun üzerine inşa edemezseniz Türkiye spekülatörlerin para kazandığı bir ülke olur. Üretmeyen bir toplumun güçlü olması mümkün değildir. Amerikan merkez bankasının dünyayı dolara boğmasının temel nedeni Amerikan ekonomisini üreten ekonomi haline getirmektir. Ekonomiden o kadar habersiz bir başbakanımız var ki, Türk lirası çok değerlidir diye neredeyse göbek atacak" sözlerine eleştiri getirdi.

Erdoğan şöyle konuştu:

"Türkiye'nin ekonomide ortaya koyduğu performans takdirle karşılanırken, Kemal Kılıçdaroğlu Türkiye’nin ekonomik performansını yerden yere vurdu. Ardından Türkiye’nin kredi notu yükseltildi. Kılıçdaroğlu bu açıklama yapıldıktan sonra sen ne yaptın? Ülkesine bu kadar yabancı bir ana muhalefet mi olur? Tam bahtsız bedevi misali. Kılıçdaroğlu 'Doların değerini niye düşürüyorsunuz' diyor. Türk Lirası’nın değer kaybetmesini istiyor. Sizin gibi çakma ulusalcılar bunun önemini anlayamazlar."

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Kılıçdaroğlu dün bir tespit daha yaptı. ‘Demokrasinin olmadığı yerde, sağlıklı bir ekonomik büyümeyi sağlayamazsınız’ diyerek. Dikkat ederseniz biz hep şu ifadeyi kullanırız: 'Demokrasi ve ekonomi atbaşıdır' Bozuk saat bile günde iki defa doğruyu gösterir. Sayın Kılıçdaroğlu’nu 40 yılda bir doğru bir tespitte bulunduğu için kutluyorum. Siz cumhurun, halkın olmadığı bir demokrasiyle ülkeyi idare etmeye kalkarsanız, elbette Türkiye’yi hak ettiği ekonomik seviyeye taşıyamazsınız. Bugün hukuk devleti standartları bu derece gelişmese yabancı yatırımcı gelmez, yerli yatırımcı bu kadar gelişmezdi. Bugün yolsuzlukla mücadele bu kadar gelişmese bu yatırımlar bu derece yapılmazdı. Yoksa bizim elimizde sihirli değnek yok. Onlar gibi abra kadabracı değiliz, bir gecede CV ile genel başkanlık koltuğuna oturuyor. Medya da bu durumu 'dürüst genel başkan' olarak sunuyor, al birini vur ötekine!"



'Muhalefet birbirleriyle yarışıyor, eh bu da bir hedeftir'



AKP'nin 2023 hedeflerinin CHP ve MHP tarafından paylaşılamadığını belirten Erdoğan, "2023 ifadesinin patentine sahip çıkmaya çalışan sayın Bahçeli’nin bu hedeflere sahip çıkması da güzel bir gelişme. Sayın Bahçeli’nin patentine sahip çıkmaya çalıştığı 2023 hedefleri için somut tek bir önerisini göremedik. Kongreler partilerin siyasi programlarını ortaya koyarla ancak MHP Kongresi’nde sadece hamaset gördük. Bu siyasi partilere oy veren kardeşlerim de bunu görsünler. Ak Parti olarak Türkiye’ye kazandırmaktan kıvanç duyduğum 2023 hedefleri de bu çerçevede muhalefet partileri tarafından 2023’e kadar Ak Parti’nin iktidarda kalacağının zımni olarak kabulüdür. Kendileri de şu anki konumlarını korumaya çalışacaklar. Görünen o ki muhalefet partileri Ak Parti iktidarıyla değil, birbirleriyle yarışıyor. Eh, bu da bir hedeftir, bir amaçtır. Hiç yoktan iyidir" dedi.

Kılıçdaroğlu: Kutup ayılarına dikkat et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da, grup toplantısında Erdoğan'a, "Libya çöllerinde gezen sensin, Suudi Arabistan çöllerinde gezen sensin. Dön de aynaya bak bedevi kimmiş, ama dikkat et kutup ayısına rastlamayasın" cevabını verdi.

Kılıçdaroğlu şöyle konuştu:

"Başbakan neyin karşılığında Türkiye'nin notunun yükseltildiğini bilmiyor. Suriye'ye girme notunu düşürürüm diyorlar. Neden Başbakan 2 haftadır Suriye'den bahsetmiyor. Eğer Suriye ile çatışmaya girersen sıcak para girmez diyorlar.

Benim açıklamalarıma karşılık bugün terbiyesiz bir açıklama yaptı. 'Bahtsız bedevi' diyor. Libya çöllerinde gezen benim, Suudi çöllerinde gezen benim, Suriye çöllerinde gezen benim. Bahtsız bedevi benim. Dön aynaya bak bahtsız bedeviyi göreceksin. O çöllerde gezerken kutup ayılarına dikkat et.

Her 100 vatandaştan 63'ü 2 günde bir et yiyemiyor. 37'si ısınma ihtiyacını karşılıyamıyor. Ekonomiyi başkaları yönetiyor. Şaşkın bir hükümet var. Yarattıkları tablonun farkında değiller. Saman ithal eder hale geldik. Kalkmış ekonomi çok parlak diyorlar. "

Kılıçdaroğlu konuşmasına "Horoza sormuşlar tavuk mu yumurtadan çıkar yumurta mı tavuktan diye, ben anlamam ben söyler giderim demiş" sözleri ile devam etti.