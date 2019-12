-BDP DESTEKLEYECEĞİ ADAYLARI AÇIKLADI DİYARBAKIR (A.A) - 10.04.2011 - BDP, 12 Haziran Milletvekili Genel Seçiminde, 39 ilde destekleyeceği bağımsız 61 milletvekili adayını açıkladı. Barış ve Demokrasi Partisi (BDP) Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, aday listelerinin ''Türkiye'nin fotoğrafı'' olduğunu söyledi. Demirtaş, Kayapınar Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, böylesi kritik bir süreçte tarihi bir rolle, tarihi bir misyona soyunan 400 aday adayı arasından adaylarını seçtiklerini belirtti. Adayları belirleme komisyonu tarafından son derece ciddi bir çalışma yürütüldüğünü, 11 ilde ön seçim, diğer illerde de ön eğilim yoklaması yaptıklarını anlatan Demirtaş, şunları söyledi: ''Başvuru yapan her bir arkadaşımız birbiriyle kıyaslanmayacak kadar bu mücadeleye gönül vermiş, emek vermiş, dürüstlüğüyle özverisiyle çabasıyla katkı sunmuş arkadaşlarımızdı. Bundan dolayı komisyonumuz bir hayli zorlandı. Gerçekten de hem parti olarak giremiyor olmanın yarattığı sıkıntı, listelerdeki aday sayısındaki azlığı sıkıntısı, hem de o kadar nitelikli başvurunun gerçekleşmiş olması, komisyonu bir hayli zorlasa da nihayetinde bir karar verilmek zorundaydı. Sizlerle paylaşacağımız liste demokratik Türkiye'nin fotoğrafıdır, bizim özlemini, hayalini kurduğumuz demokratik Türkiye'nin düşük proto tipidir. Eksiklikleri de olsa yetmezlikleri de olsa Türkiye çok sesli çok kültürlü kendi içerisinde barışık olması gereken bir ülkedir. Biz, parlamentoda önümüzdeki dönem böylesi bir güçle Türkiye'nin bu fotoğrafını bütün dünyaya anlatabilme ve toplumu parlamentoda en iyi şekilde bütün toplumu temsil edebilme iddiasıyla bugün yola çıkıyor alacağız.'' -''HALKIMIZIN ORTAK ADAYLARIDIR''- Demirtaş, seçimlerde destekleyecekleri adayların ''demokratik ulus ittifakının ortak adayları olduğunu'' kaydetti. Demirtaş, ''Her bir arkadaşımız, halkımız tarafından bulunduğu her yerde çalışma yürüteceği her yerde en coşkulu şekilde sahiplenilmeli. Etrafında el ele, kol kola, omuz omuza, en küçük bir tartışmaya mahal vermeden o adayın şahsında halkımızın özgür iradesinin başarısı için şu saatten sonra çalışma yürütmelidir. Bu aday arkadaşlarımızı, bütün Türkiye toplumuna bugün itibarıyla emanet edeceğiz. Ortaya çıkan tablonun yapılabileceği en iyisi olduğunu bilmek gerekir. Zorlanmaya rağmen birçok nitelikli arkadaşımızı temsil gücü son derece yüksek, bu kadar aday adayının tamamını destekleme şansımız olmadığı için yapılabileceğin en iyisini ortaya çıkarmaya çalıştık'' diye konuştu. BDP Genel Başkan yardımcısı Gültan Kışanak da seçimlere katılan siyasi partiler ile bağımsız adayların, seçim kurullarına yarın başvurularını yapacaklarını bildirdi. Kendilerinin Emek Özgürlük ve Demokrasi Bloğu olarak seçimlere bağımsız adaylarla katılma kararı aldıklarını anımsatan Kışanak, 61 bağımsız aday ile 39 ilde seçimlere katılacaklarını bildirdi. ''12 Haziran genel seçimleri, Türkiye açısından bugüne kadar hiç bir dönemde ortaya çıkmamış değişim fırsatlarının arifesinde gerçekleşiyor'' diyen Kışanak, emek, özgürlük ve demokrasi barış hattında oluşturulan ortak mücadelenin iradesi doğrultusunda adayları belirlediklerini anlattı. -ADAY PROFİLLERİ- BDP tarafından bağımsız aday olarak gösterilen 61 aday arasında kapatılan DEHAP eski Genel Başkanı Murat Bozlak, DEP eski Milletvekili Leyla Zana, KADEK Genel Başkanı Şerafettin Elçi, medyada sık sık Kürt sorunu ve bölge sorunlarını anlattığı dikkatİ çeken Altan Tan, CHP tarafından daha önce aday gösterileceği belirtilen Esat Canan, gazeteci Ertuğrul Kürkçü, yazar-yönetmen Sırrı Süreyya Önder, yönetmen ve sanatçı Gani Şavata, sanatçı Ferhat Tunç ve sanatçı Hülya Avşar'ın amcasının kızı ekonomist Yüksel Avşar'ın da bulunduğu görüldü. -8 MİLLETVEKİLİ, ADAY GÖSTERİLMEDİ Daha önce Milletvekillikleri düşürülen Ahmet Türk ile Aysel Tuğluk yeniden aday gösterilirken, BDP'li Fatma Kurtulan (Van), Ufuk Uras (İstanbul), Sevahir Bayındır (Şırnak), Nezir Karabaş (Bitlis), Hamit Geylani (Hakkari), Nuri Yaman (Muş), Şerafettin Halis (Tunceli) ve Osman Özçelik (Siirt) aday gösterilmedi. 39 ilde destekleyecekleri 61 adayın seçim bölgesi ve isimleri şöyle: Adana: Murat Bozlak Adıyaman Veli Büyükşahin, Ağrı: Murat Öztürk, Halil Aksoy Ankara 1: Cerciş Utaş, Ankara 2: Sadrettin Güvener Antalya: İhsan Nergiz Ardahan: Yüksel Avşar Aydın: Mehmet Bayraktar Balıkesir: Turan Cengiz Batman: Bengi Yıldız, Ayla Akat Ata Bingöl: İdris Bağluken Bitlis: Hüsamettin Zenderlioğlu Bursa: Mehmet Deniz Büyük Denizli: Kemal Beler Diyarbakır: Leyla Zana, Hatip Dicle, Nursel Aydoğan, Emine Ayna, Altan Tan, Şerafettin Elçi Gaziantep: Akın Birdal Elazığ: İsa Gürbüz Erzurum: Sabahattin Yılmaz Hakkari: Adil Kurt, Esat Canan, Selahattin Demirtaş Iğdır: Pervin Buldan İçel: Ertuğrul Kürkçü İstanbul: Levent Tüzel, Sırrı Süreyya Önder, Sebahat Tuncel, Mustafa Avci İzmir 1: Mehmet Tanhan İzmir 2: Erdal Avci Kahramanmaraş: Mustafa Mamaklı Kars: Mülkiye Birtane Kırşehir: Faik Karadaş Kocaeli: Emrullah Bingöl Konya: Hacı Mehmet Bozdağ Malatya: Gani Şavata Manisa: Ayşegül Öztürk Mardin: Ahmet Türk, Gülser Yıldırım, Erol Dora Muğla: Şehbal Şenyurt Muş: Sırrı Sakık, Demir Çelik Osmaniye: Kamuran Bablak Siirt: Gültan Kışanak Şanlıurfa: İbrahim Binici, İbrahim Ayhan Şırnak: Hasip Kaplan, Selma Irmak, Faysal Sarıyıldız Tunceli: Ferhat Tunç Van: Kemal Aktaş, Özdal Üçer, Nazmi Gür, Aysel Tuğluk