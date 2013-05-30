BDP, çocuk cezaevleri için Meclis araştırması istedi

Hülya Karabağlı/ Ankara

BDP, cezaevlerinde çocuk mahkumlarla ilgili taciz, tecavüz ve kötü muameleler için Meclis araştırması istedi. Kars Milletvekili Mülkiye Birtane tarafından hazırlanan ve TBMM Başkanlığı’na verilen araştırma önergesinde, “ Çocuk Cezaevleri tümden kapatılmalıdır” dendi. Resmi rakamlara göre, cezaevinde toplam bin 763 çocuk var. Bunlardan bin 343'ü tutuklu. Son olayların adresi Şakran’da ise, 12-18 yaş arası 102'si tutuklu, 44'ü hüküm özlü ve 40'ı hükümlü olmak üzere 186 çocuk bulunuyor.

BDP’nin, 12-18 yaş arası tutuklu ve hükümlü çocuklara işkence, kötü muamele, cinsel istismar ve tecavüz iddialarının incelenmesi ve önlemlerin belirlenmesi amacıyla TBMM Başkanlığı’na sunduğu araştırma önergesi ve gerekçesi şöyle:

Hükümetin Pozantı’daki tutumu Şakran ve Antalya’yı getirdi

İzmir Şakran Cezaevinde ve Antalya Çocuk Cezaevinde tutuklu ve hükümlü olarak bulunan çocuklara dönük, işkence, kötü muamele ve cinsel istismar olduğu yönünde ciddi iddialar öne sürülmüştür. Şakran Cezaevi hak ihlalleri ile sürekli gündemde olmaktadır. Çağdaş Hukukçular Derneği, İnsan Hakları Derneği ve bazı milletvekillerinin yaptığı araştırmalarla bu iddiaların doğru olduğu anlaşılmıştır.

İddialar, Pozantı Cezaevi'nde çocuklara dönük yaşanan ve doğru olduğu kesinleşmiş cinsel istismar ve işkence olayları kadar kaygı vericidir. Hükümetin Pozantı Cezaevinde yaşananlar karşısındaki tutumu, İzmir Şakran Cezaevinde ve Antalya Çocuk Cezaevinde benzer şeylerin yaşanmasına zemin oluşturmuştur.

Çocuklar anlatmaya cesaret edemedi

Yetkililer iddiaları doğrulamasa da Şakran ve Antalya Çocuk Cezaevinde çocukların cinsel istismar, ağır işkence ve kötü muamele gördükleri insan hakları savunucuları ve milletvekilleri tarafından araştırmalar ve görüşmeler sonucu doğrulanmıştır. Çocukların yaşadıklarını içinde bulundukları baskı ve şiddet ortamından dolayı tüm boyutları ile anlatamaya cesaret edemedikleri, maruz kaldıkları şiddettin uzun zamandır devam ettiği anlaşılmaktadır.

Çocukların maruz kaldıkları işkence ve cinsel istismar olayları tüm boyutları ile araştırılmalı ve açığa çıkarılmalıdır. Cezaevi yönetimi hakkında hukuki süreç başlatılarak, sorumlular bir an önce görevden uzaklaştırılmalı ve tutuklanmalıdır. Hükümet sorumluluğu doğrultusunda hareket ederek konuyu bir an önce gündemine almalıdır.

Çocuk Cezaevleri kapatılmalı

Cezaevinde tutuklu bulunan çocuklar bir an önce serbest bırakılmalıdır. Hüküm giymiş çocukların davaları yeniden görülmelidir. Taş attığı, toplu gösteri ve yürüyüşlere katıldığı gerekçesi ile "Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nu ihlal etmek, terör örgütü üyeliği, terör örgütü propagandası yapmak" suçlamalarıyla içerde tutulan tüm çocuklar mahkeme yapılmaksızın serbest bırakılmalıdır. Çocuk Cezaevleri tümden kapatılmalıdır.

Aileler internet ortamından çocuklarını takip etmeli

Adli suçlar gerekçe gösterilerek tutuklanan çocuklar ise cezaevinden çıkarılarak, eğitime devam edebilecekleri, sosyal ortam imkanı bulabilecekleri ve aileleri ile bağlarının sürekli hale getirilmesinin mümkün olabileceği eğitim evleri tarzı yerlerde tutulmalıdırlar. Çocukları psikolojik ve fiziksel şiddetten korumak için kaldıkları yerler sivil denetimlere sürekli açık olmalıdır. İnternet ortamından çocuklarını takip etmek isteyen ailelere bu imkan sağlanmalıdır.