BDP, Akil İnsanları ağırladı

Hülya Karabağlı / Ankara

BDP, hükümetten, ‘demokratikleşme’ yasaları için işaret beklerken önemli konukları Meclis’te ağırladı. Çözüm sürecinde Türkiye’nin nabzını tutan Akiller heyeti, BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Grup Başkanvekili İdris Baluken, Ahmet Türk ve Altan Tan’la bir araya geldi. BDP Grup toplantı Salonu’ndaki görüşmede Doğu Anadolu Bölge Başkanı Can Paker, Güneydoğu Anadolu Bölge Başkanı Yılmaz Ensaroğlu, İç Anadolu Bölge Başkanı Ahmet Taşgetiren, Karadeniz Bölge Başkanı Yusuf Şevki Hakyemez, Marmara Bölge Başkan vekili Mithat Sancar ve Akdeniz bölge sekreteri Tarık Çelenk katıldı. Başkanlığını Rıfat Hisarcıklıoğlu’nun yaptığı Ege bölgesi grubundan kimsenin yer almaması dikkat çekti.

Masada neler var

Akiller Grubu, kritik bir süreçte BDP kanadıyla görüşüyor. BDP, son 10 gündür, çözüm sürecinin ikinci aşaması olarak adlandırılan ‘demokratikleşme yasalarının’ çıkarılması için hükümete çağrı yapıyor. Ancak, hükümetten şu ana kadar çağrılara bir yanıt gelmedi.

Adalet Bakanlığı’na geçtiğimiz günlerde, ilgili yasalarda 100 madde değişikliği veren BDP, daha sonra paketi 25 madde ile sınırladı. TBMM’nin bu paket çıkmadan kapanmasına karşı çıkıyor.

BDP’nin istediği düzenlemeler arasında TMK, TCK ‘da değişiklik, düşünce ve ifade özgürlüğünün yeniden düzenlenmesi, cezaevindeki hasta tutuklu ve hükümlülerin tahlile edilmesi ve seçim barajının indirilmesi var.

BDP, Akillere ‘İmralı’ya gidin’ önerisinde bulundu

Bir buçuk saatlik görüşmenin ardından BDP Grup Başkanvekili İdris Baluken, kısa bir açıklama yaptı. “Gecikmiş bir görüşme bizim açımızdan. Çalışmalarının detaylarını dinledik. Gözlemlerini dinledik. Biz de hükümetle sürece dair kaygılarımızı anlattık” dedi. Baluken, akil heyetinden İmralı’ya gitmelerini ve Öcalan’la konuşmaları yönünde talepte bulunduklarını söyledi. Gazetecilerin, “ne yanıt verdiler” sorusuna karşılık olarak “net bir yanıt vermediler” dedi.

BDP heyeti, kalıcı bir barış sağlanana kadar Akil İnsanlar heyetinin sürmesinin doğru olacağını söyledi.