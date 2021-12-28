BDDK'nın suç duyurusunda bulunduğu isimlerden olan eski Merkez Bankası Başkanı Saraçoğlu: 1999'dan beri emekliyim, piyasayı nasıl etkilerim bilmiyorum

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), bir liste yayımlayarak 'kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşım yaptığı iddiasıyla' hakkında suç duyurusunda bulunduğu kişilerden biri olan eski Merkez Bankası Başkanı ve Bakan Rüşdü Saraçoğlu, "1999'dan beri emekliyim, piyasayı nasıl etkilerim bilmiyorum" dedi.
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ekonomistlerin ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 26 kişi ve sosyal medya kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu.
BDDK'nın "Kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşım yaptıkları iddia edilen" diyerek suç duyurusunda bulunduğu kişilerden biri olan eski Merkez Bankası Başkanı Saraçoğlu, Twitter'dan konu hakkında paylaşım yaparak, "Hakkımda BDDK'nın suç duyurusunda bulunduğu hakkında bir tweet attığı haberleri dolaşıyor. Ben TCMB'den 1993'te ayrıldım. 1999'dan beri emekliyim. Piyasayı nasıl etkilerim bilmiyorum" ifadesini kullandı.