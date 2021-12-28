BDDK'nın suç duyurusunda bulunduğu isimlerden olan eski Merkez Bankası Başkanı Saraçoğlu: 1999'dan beri emekliyim, piyasayı nasıl etkilerim bilmiyorum

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), bir liste yayımlayarak 'kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşım yaptığı iddiasıyla' hakkında suç duyurusunda bulunduğu kişilerden biri olan eski Merkez Bankası Başkanı ve Bakan Rüşdü Saraçoğlu, "1999'dan beri emekliyim, piyasayı nasıl etkilerim bilmiyorum" dedi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ekonomistlerin ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 26 kişi ve sosyal medya kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu.