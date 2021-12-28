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Ekonomi

BDDK'nın suç duyurusunda bulunduğu isimlerden olan eski Merkez Bankası Başkanı Saraçoğlu: 1999'dan beri emekliyim, piyasayı nasıl etkilerim bilmiyorum

Rüşdü Saracoğlu, 1987-1993 yılları arası Merkez Bankası Başkanı olarak görev yapmıştı

28 Aralık 2021 07:50

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK), bir liste yayımlayarak 'kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşım yaptığı iddiasıyla' hakkında suç duyurusunda bulunduğu kişilerden biri olan eski Merkez Bankası Başkanı ve Bakan Rüşdü Saraçoğlu, "1999'dan beri emekliyim, piyasayı nasıl etkilerim bilmiyorum" dedi. 

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ekonomistlerin ve gazetecilerin de aralarında bulunduğu 26 kişi ve sosyal medya kullanıcısı hakkında suç duyurusunda bulundu.

BDDK'nın "Kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşım yaptıkları iddia edilen" diyerek suç duyurusunda bulunduğu kişilerden biri olan eski Merkez Bankası Başkanı Saraçoğlu, Twitter'dan konu hakkında paylaşım yaparak, "Hakkımda BDDK'nın suç duyurusunda bulunduğu hakkında bir tweet attığı haberleri dolaşıyor. Ben TCMB'den 1993'te ayrıldım. 1999'dan beri emekliyim. Piyasayı nasıl etkilerim bilmiyorum" ifadesini kullandı.
 
TIKLAYIN - BDDK liste yayımladı: Kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşım yaptıkları iddiasıyla 26 hesap hakkında suç duyurusunda bulunuldu
 
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