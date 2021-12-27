BDDK'dan İyi Partili Durmuş Yılmaz'ın da aralarında bulunduğu 5 kişi hakkında suç duyurusu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı ve eski Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz, CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, gazeteci Emin Çapa, ekonomist Selçuk Heçer ve köşe yazarı Güldem Atabay hakkında suç duyurusunda bulundu.

BDDK kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Bankacılık Kanunu'nun "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz." hükmünü içeren 74. maddesine aykırılıktan Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında 162. madde kapsamında suç duyurusunda bulunuldu. (AA)

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