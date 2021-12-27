CHP Milletvekili Bulut ve gazeteci Çapa'dan BDDK soruşturmasına ilk tepki

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) hakkında soruşturma başlatmasıyla ilgili "Bu tür susturma çabalarıyla zannediliyor ki biz susacağız. Doları kime sattılar? Bunun hesabını vermeleri gerekiyor" açıklamasını yaptı. Gazeteci Emin Çapa ise soruşturmaya ilgili "Bunun beni korkutması, yıldırması mümkün değil" ifadelerini kullandı.

BDDK’nın hakkında suç duyurusunda bulunduğu gazeteci Emin Çapa, sosyal medya hesabından konuyla ilgili “Dostlarım desteğiniz için teşekkür ederim. Birazdan "gelecek" hakkında yapacağım konuşma başlayacak. Ayrıntı bilmiyorum. Ama bunun benim korkutması, yıldırması mümkün değil. Halkıma gerçekleri söylemek hem vatandaşlık, hem insanlık, hem mesleki sorumluluğum” açıklamasını yaptı.

Emin Çapa, suç duyurusuyla ilgili Halk TV canlı yayınında yaptığı değerlendirmede ise şunları söyledi: "Bize bir gözdağı verilmek isteniyor. Bizi susturmak istiyorlar. İktidarın olmamış bir ekonomi politikasını varmış gibi davranmasını teşhir etmemizden kaynaklanıyor" diyen Çapa, devamında "Suçlamanın ayrıntısını görmek isterim. Bu benim halka karşı gerçeği anlatma sorumluluğumu hiçbir şekilde etkilemez"

CHP'li Bulut: Bunun hesabını kim soracak Allah aşkına?

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da, 20 Aralık'ta kur korumalı TL mevduat desteğinin devreye sokulduğunu, bunun üzerine doların 18 liradan 12'ye gerilediğini hatırlatarak "Büyük bir satış oldu. Bunun hesabını kim soracak Allah aşkına? Bu tür susturma çabalarıyla zannediliyor ki biz susacağız. Doları kime sattılar? Bunun hesabını vermeleri gerekiyor" diye konuştu.

Geçer: Ömür boyu hapis yatmaya hazırım

Selçuk Geçer de sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Ömür boyu hapis yatmaya hazırım" dedi. Geçer paylaşımında karara şu ifadelerle tepki gösterdi: "BBDK'yı göreve çağrıyorum! O gün ile ilgili ayrıntılı soruşturma başlatın. Bunu yaparsanız ömür boyu hapis yatmaya hazırım."

CHP grup başkan vekili Özkoç: Önce Nebati'nin kardeşi hakkında suç duyurusunda bulunun

CHP Grup Başkan Vekili Engin Özkoç suç duyurusuna sosyal medyadan tepki gösterdi. Özkoç, paylaşımında “Önce içeriden bilgi sızdıran Nurettin Nebati’nin kardeşi Seydullah Nebati hakkında suç duyurusunda bulunun. Tek suçları ekonomik gidişatı eleştirmek olan siyasetçileri, gazetecileri susturamayacaksınız! Yaptığınız döviz spekülasyonunda kaç kişi zengin oldu” dedi.

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