BDDK liste yayımladı: Kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşım yaptıkları iddiasıyla 26 hesap hakkında suç duyurusunda bulunuldu

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bir liste yayımlayarak, "Sosyal medya ve yayın organları üzerinden kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşımları dolayısıyla aşağıdaki Twitter hesapları ve kişiler hakkında Kurumumuz, Bankacılık Kanununun 74. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunmuştur." açıklamasını yaptı.

Liste şöyle:

1. Rüşdü Saraçoğlu (@RusduSaracoglu)

2. @yaseminilber

3. Mustafa Sönmez (@mustfsnmz)

4. Okan AYBAR (@okanaybar)

5. Evren BOLGÜN (@ebolgun)

6. Ali YILDIZ (@alyildi61671650)

7. Alican ULUDAĞ (@alicanuludag)

8. Mehmet Şerif ALTUN (@acizkull95)

9. Ahmet ALTAY (@AhfatAltay)

10. Mehmet ASLAN (@Aslnmhmt)

11. Canan (@canane3347)

12. Dark Element (Yine yeni hesap) (@Grilim5)

13. Tuğba (@tugbaonbsi)

14. Nural (@suigenerisfemin)

15. economy for dummies (@DummiesEconomy)

16. AĞA (@AGARIKLAB)

17. Şeref OĞUZ (@serefoguz)

18. İzzet ÖZGENÇ (@izzetoezgenc)

19. GİZLİ ARŞİV (ydk) (@GizliArsivYDK06)

20. Aslan Amca (@aslanamca2021)

21. Erk Acarer (@eacarer)

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