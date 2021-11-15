BDDK Başkanı: BBVA'nın kararı Türkiye ekonomisine duyulan güveni teyit ediyor

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Mehmet Ali Akben, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria'nın (BBVA) yüksek düzeyde bir pay alım teklifinde bulunmasının Türkiye ekonomisine duyulan güveni teyit ettiğini söyledi.

​​​​​​​Akben, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Garanti Bankası hâkim ortağı BBVA'nın daha önce 2015 ve 2017 yıllarında da hisse payını artırdığını hatırlattı. Bugün tekrar aynı şekilde ortaklık oranını artırmaya yönelik girişimde bulunmasının, Türkiye ekonomisinin ve bankacılık sektörünün geleceğine yönelik olumlu beklentinin bir sonucu olduğunu söyleyen Akben, son dönemlerde Türkiye'nin büyüme beklentilerinin yukarı yönlü şekilde revize edildiğini belirtti.

BBVA'nın yüksek düzeyde bir pay alım teklifinde bulunmasının da Türkiye ekonomisine duyulan güveni teyit ettiğini öne süren Akben, "BDDK olarak bizler, Türk bankacılık sektörünün güçlü yapısının yabancı yatırımcılar nezdinde oluşturduğu ilgiyi sürekli zinde tutacağını, sektörümüze yönelik yatırım iştahının ekonomimizdeki hızlı çıkış süreci ile paralel olarak kalıcı şekilde aratarak devam edeceğini öngörmekteyiz" ifadelerini kullandı.

Akben, "Son dönemde üzerinde çalıştığımız ve yakın zamanda yürürlüğe girmesini beklediğimiz Dijital Bankacılık düzenlemesinin de ülkemiz bankacılık sektörüne yabancı yatırımcı ilgisini önemli ölçüde destekleyeceğini öngörüyoruz" diyerek sözlerini tamamladı.