'BDDK, Bank Asya'nın 'dolar topladığı' iddiasını inceliyor'

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) Fethullah Gülen cemaatine yakınlığı ile bilinen ve faizsiz bankacılık yapan Banka Asya'nın 17 Aralık operasyonu öncesinde mevduatını dövize çevirdiği iddiaları üzerine toplantı yaptığı öne sürüldü. İddiaya göre, toplantıdan çıkan karar uyarınca BDDK, bankadan bilgi isteyecek ve bankaya murakıp (denetçi) gönderecek.

Sabah gazetesinden Hazal Ateş'in haberinde, yolsuzluk, rüşvet, kara para aklama iddiaları çerçevesinde 17 Aralık'ta başlayan operasyondan önce piyasadan 2 milyar dolar topladığı iddia edilen Banka Asya'yla ilgili BDDK'nın harekete geçtiği öne sürüldü.



'Denetçi gidecek' iddiası



İddialara göre, BDDK yetkilileri katılım bankası olan Bank Asya'nın piyasadan dolar topladığı iddiaları için biraraya geldi. Toplantıda, operasyondan önce döviz toplandığı, bazı hesapların TL'den dövize dönüştürüldüğü yönündeki iddialar masaya yatırıldı. Toplantıda, bankadan bilgi istenmesi kararlaştırıldı. Operasyon öncesi ve sonrasında bankada spekülatif hareket olup olmadığının incelenmesi için de murakıp gönderilmesi planlandı.

BBDK'nın ekonomi yönetiminden üst düzey bir yetkili, "Spekülatif bir durumun olup olmadığına bakılıyor. Bankanın büyüklüğü, müşteri portföyü, küresel yansımalar dikkate alınarak hassas davranılması konusunda görüş birliği oluştu. Eğer gerçekten önceden bilgi alarak döviz toplama durumu varsa gerekli işlem yapılır" dedi.

İçişleri Bakanı Ala: Elimde belgeler var

İçişleri Bakanı Efkan Ala önceki gün bir TV kanalında yaptığı açıklamada dövize çevrilen hesaplara ilişkin ellerinde belgeler bulunduğunu açıklamış ve "Operasyon öncesi dolarları kim aldı diye soruyorsam, bu şüpheden değil, elimde belgeler olduğundan soruyorum. Bunlar ortaya çıkacak" demişti.



'Operasyon bilgisi Bank Asya'ya gitti' iddiası

İçişleri Bakanı Ala'dan önce de haber sitesi son.tv, rüşvet ve yolsuzluk soruşturması başlamadan önce Bank Asya yetkililerinin operasyondan haberdar oldukları ve bankanın tüm mevduatını dövize yatırdığı iddialarını haberleştirmişti.

Sitedeki haber de ayrıca, Sabah gazetesinin "cemaat'in Emniyet'teki başı" olarak nitelediği Osman Hilmi Özdil'in, operasyondan önce Bank Asya Genel Müdürü Ahmet Beyaz ile görüştüğü iddiasına da yer vermişti.

Yine son.tv sitesine göre, bu iddialar çerçevesinde Maliye Bakanlığı, BDDK, MASAK, Sermaye Piyasası Kurulu ve Başbakanlık Teftiş Kurulu Başkanlığı'nın inceleme başlatmıştı. da elde edilen bilgiler arasında yer alıyor.

Bank Asya'da açıklama

Bank Asya, iddialarla ilgili açıklamalar yayınladı. Bank Asya yönetimi, "Söz konusu haberlerin hiçbir ekonomik ve finansal bilgi çerçevesinde izah edilmesi mümkün olmayan, tamamen bilinçli bir karalama kampayasının parçası olduğu aşikârdır" ifadesini kullandı.

Basında çıkan haberlere karşı 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’nun “İtibarın Korunması” başlıklı maddesini hatırlatan Bank Asya yönetimi, yaptığı açıklamada "Bankamız hakkında asılsız ve mesnetsiz haberleri yayımlayanlar ve yayanlar hakkında Bankacılık Kanunu ve Sermaye Piyasası hükümleri çerçevesinde tüm yasal haklarımızı kullanmak üzere, ilgili Cumhuriyet Savcılıklarına suç duyurusunda bulunulmaktadır. Bankamzı itibarını zedelemeyepiyasaları manipüle etmeye yönelik kasıtlı haberleri yapanlar ve yayımlayanlar hakkında her türlü hukuki ve mali haklarını saklı tutumaktadır" denildi.