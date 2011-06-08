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Politika

BBP'DEN AK PARTİ'YE KATILIM MERSİN (A.A)

08 Haziran 2011 15:40

-BBP'DEN AK PARTİ'YE KATILIM MERSİN (A.A) - 08.06.2011 - Mersin'de, Büyük Birlik Partisinden (BBP) istifa eden ve aralarında milletvekili adayının da bulunduğu bir grup, AK Parti'ye geçti. AK Parti İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, BBP Mersin Milletvekili Adayı Muhammet Eyceoğlu, eski BBP İl Başkanı Mehmet Gamgam, BBP İl Başkan Yardımcısı Muhammet Mustafa Yıldırım, eski BBP Mezitli İlçe Başkanı Ali Suat Ersan, ilçe yönetim kurulu üyeleri Altan Altu, Aladdin Doğan, Selami Uğur ve BBP Toroslar İlçe Kadın Kolları Başkanı Nesrin Uğur'un AK Parti'ye geçişi nedeniyle tören düzenlendi. AK Parti İl Başkanı Mekin Merter Salt, il başkanlığındaki törende, geçmişte Alevi-Sünni, sağcı-solcu ayrımı olduğunu, şimdi ise Türk-Kürt meselesinini gündeme geldiğini belirtti. Herkesi bu tür konularda mantıklı ve duyarlı olmaya çağıran Salt, ''Vatandaşlarımız bundan sonra bu tür tuzaklara düşmemeli'' dedi.

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