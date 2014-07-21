BBP'de Ekmeleddin İhsanoğlu krizi

Büyük Birlik Partisi (BBP) MKYK toplantısında, genel merkezin cumhurbaşkanı seçimlerindeki kararına aykırı davranış ve tutumlar sergileyen genel başkan yardımcısı Hasan Hüseyin Bozok ve MKYK üyesi Metin Gündoğdu'nun 'tedbirli' olarak disiplin kuruluna sevkini kararlaştırıldı.

BBP Merkez Karar Yönetim Kurulu (MKYK) Genel Merkez binasındaki Muhsin Yazıcıoğlu Toplantı Salonu'nda Genel Başkan Mustafa Destici başkanlığında bir araya geldi. Ülke ve dünya gündeminin değerlendirildiği toplantıda ayrıca BBP'nın istişare kurullarınca 'Cumhurbaşkanlığı Aday Tercihi' noktasında aldığı karar ve bundan sonra partinin bu süreçte yapacağı çalışmalar ele alındı. Toplantıda ayrıca Genel Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Bozok ve MKYK üyesi Metin Gündoğdu'nun durumları da görüşüldü.

Büyük Birlik Partisi Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeleri toplantıda, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Hasan Hüseyin Bozok'un “basın huzurunda” disiplin gerektiren suçlarından ötürü” Genel Başkan Yardımcılığı'nın düşürülmesine oy birliği ile karar verdi. BBP ayrıca MKYK üyeleri Hasan Hüseyin Bozok ve Metin Gündoğdu'nun Merkez Disiplin Kurulu'na (MDK) tedbirli olarak sevkini kararlaştırdı.