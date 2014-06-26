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Ekmeleddin İhsanoğlu, siyasi parti turuna BBP'den başladı

İhsanoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda Genel Başkan Mustafa Destici ve parti kurmaylarından destek istedi

26 Haziran 2014 13:43

CHP ve MHP'nin çatı aday olarak belirledikleri Ekmeleddin İhsanoğlu, seçim çalışmaları kapsamında siyasi partilerle görüşmelerine başladı. İlk olarak Büyük Birlik Partisi'ne (BBP) gelen İhsanoğlu, Genel Başkan Mustafa Destici tarafından karşılandı. İhsanoğlu, cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda genel başkan ve parti kurmaylarından destek istedi.

 

MHP tam kadro, CHP fireli

 

Öte yandan CHP ve MHP, İhsanoğlu için başvuru dilekçesini ayrı ayrı imzaya açtı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partilerinde dilekçeleri ilk imzalayan oldular. MHP Grup Başkanvekili Yusuf Halaçoğlu, bütün MHP milletvekilleri olarak eksiksiz imzalamayı planladıklarını kaydetti. CHP’den İhsanoğlu’nu istemeyen bazı milletvekillerinin dilekçeyi imzalamayacağı öğrenildi. 

 

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