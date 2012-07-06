BBP: Öcalan'ın adada olduğundan emin değiliz

Bursa'da, Abdullah Öcalan'ın İmralı'da olup olmadığını kontrol etmek istediklerini belirten bir grup BBP'linin içinde olduğu tekne, Mudanya açıklarında durdurularak kıyaya getirildi.

Ünsal, burada yaptığı açıklamada, Öcalan'ın akıbetinin ne olduğunu sorgulamanın ve bilmenin en doğal hakları olduğunu söyledi.

BBP'li grup, daha sonra İsmet İnönü Bulvarı güzergahından sloganlar atarak, İskele Meydanı'na kadar yürüdü.

Burada "Rita" adlı tekneye binen ve İmralı'ya doğru hareket eden grup, yaklaşık 1,5 kilometre açıkta durduruldu.

Sahil güvenlik botuyla teknenin önü kesilerek, BBP'lilerin içinde olduğu teknenin kıyaya yanaşması sağlandı.

İskeleye yanaşan tekneden inen Ünsal, sahil güvenlik yetkililerinin kendilerini yollarından geri çevirdiğini belirterek, şöyle konuştu: "Şu bir gerçek ki, 'isteyen gider görür' sözü yalanmış, Adalet Bakanımız demek ki yalan söylüyor, sözünün itibarı yok. Eğer olsaydı bizi adaya bırakırlardı. Demek ki bakanımız doğru söylemiyor. Öcalan'ın adada olduğundan da emin değiliz, bu konuda içimiz rahat değil, bunu da her zaman dile getirip bu işin peşini bırakmayacağız. Bu söylentiler devam ederse tekrar bu tür bir girişimde bulunacağız."