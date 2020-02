BBP Lideri Destici: Türkiye, yeni göç dalgasıyla karşı karşıya kalabilir

Devrim DERİN/BALIKESİR, (DHA) - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, \"Türkiye, sayıları milyonları aşacak yeni göç dalgasıyla karşı karşıya kalabilir. Türkiye\'nin, uluslararası kuruluşlarla bir an önce görüşerek, İdlib\'le Türkiye arasında güvenlikli cepler oluşturulmasını teklif etmesi gerekiyor\" dedi.

BBP Genel Başkanı Destici, Balıkesir\'in Edremit ilçesinde, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi\'nin desteğiyle Balıkesir Üniversitesi ve Türk Ocakları Balıkesir Şubesi tarafından düzenlenen \'Uluslararası Türk Kültürü ve Medeniyeti Kongresi\'ne katıldı. Daha sonra partisinin il başkanlığını ziyaret eden Destici, basın toplantısı düzenledi. Genel Başkan Yardımcısı Ali Keser, İl Başkanı Cemil Aydoğan, parti yönetici ve üyelerinin katıldığı toplantıda Destici, emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını gündeme getirdi. BBP\'nin mağdur olan tüm kesimlerin yanında olduğunu kaydeden Destici, kendisinin de emeklilikte yaşa takılan mağdurlardan olduğunu belirtti. Emekliliği hak ettikten sonra 3 yıl beklediğini kaydeden Destici, şöyle konuştu:

\"İnsanlar işe başlarken kendilerine devlet demiş ki \'Sen şu kadar sene çalışacaksın, şu kadar prim gün sayısı kadar çalışacaksın. Onun sonunda şu yaşta emekli olacaksın\'. Bu şartlarda işe başlamış. Ama gel gör ki daha sonra aradan zaman geçtikten sonra demiş ki \'Ben kuralları değiştiriyorum. Sen emeklilikteki yaş gününü tamamlasan bile dolayısıyla yaşın gelmişse bile 5 sene varsa 5 sene, 10 sene varsa 10 sene bekleyeceksin\' demiş ve tek taraflı olarak kanuni düzenleme yapmış. Ben de emeklilikte yaşa takılanlardan bir tanesiyim. Emekli olmak için 3 sene bekledim, emekliliği hak ettikten sonra. Dolayısı ile bunun zorluğunu biliyorum. Bu konunun mutlaka ama mutlaka emekliliği hakketmiş vatandaşlarımızın lehine bir çözüme kavuşturulmasını arzu ediyoruz. Emeklilikte yaşa takılan vatandaşlarımızın mağduriyetlerinin devletimizin bütçesini göz önünde tutarak, onu da zarar sokmadan düzenlenmesi, hak kayıplarının oluşmaması ve haklarının iade edilmesi taraftarıyız. Bu konuda Meclis\'e gelecek düzenlemeleri de inceledikten sonra kendi fikir ve düşüncelerimizi de paylaşacağız. Ama bizim oyumuz emeklilikte yaşa takılanların mağduriyetlerinin giderilmesi yönünde olacaktır. Bunu da açık ve net bir şekilde söylüyorum.\"

\'TÜRK BİRLİĞİNİ KURMAK ZORUNDAYIZ\'

Türkiye\'ye, Avrupa Birliği\'nden (AB) hayır gelmeyeceğini kaydeden Destici, \"Hep birlikte olursak 300 milyonluk Türk dünyası bir araya gelir ve Türk birliğini kurabilirsek artık bize Avrupa Birliği\'nden hayır gelmeyeceğini en başından beri söylüyoruz. Bir hayal tüneli olduğunu söylüyoruz. Şu anda zaten bizim AB üyeliğimiz, üyeliği iddiası çokta gerçekçi gibi durmuyor. Çünkü AB, 80 milyonluk bir Türkiye ve arkasında 300 milyonluk Türk dünyasının olduğu bir Türkiye’yi, 2 milyara yakın nüfusu olan İslam dünyasının temsilcisi, lokomotif ülke konumundaki Türkiye’yi AB’ye almıyor. Çünkü aldığı anda Türkiye oradaki söz sahibi ülkelerin başında gelecek. Dolayısıyla ben sadece bu sebebin bile almamaları için kendileri için bir kriter olduğunu düşünüyorum. Artık orada boşuna beklememeli ve biz kendi Türk birliğimizi mutlaka ama mutlaka kurup, Türk dünyasındaki bu problemleri çözmek zorundayız\" dedi.

\'BBP YEREL SEÇİMLERE KENDİ ADI VE AMBLEMİYLE KATILACAK\'

2019 yılında yapılacak yerel seçimlere de değinen BBP Lideri Destici, seçim hazırlıklarına başladıklarını söyledi. Balıkesir\'e İl Divan Toplantısı\'nda yerel seçim konusunu görüşmek için geldiklerini dile getiren Destici, şunları söyledi:

\"Büyük Birlik Partisi’nin önümüzdeki yerel seçimlerle ilgili hazırlıkları tüm hızıyla devam etmektedir. İnşallah BBP olarak önümüzdeki yerel seçimlere Balıkesir ve diğer illerimizde kendi adımız ve kendi amblemi ile katılacağız. Biz cumhur ittifakının sadece 24 Haziran seçimlerine yönelik bir ittifak olmadığını, devletin bekasını, ülkenin bütünlüğü, milletin istiklalini ve istikbalini önceleyerek yapıldığını, dolayısıyla devletin üzerinde ülkeye ve millete yönelik tehditler ortadayken elbette ki bu ittifakın süreceğini, bu ittifakın sürdürülmesi konusundaki kararlılığımızı da ortaya koyduk. Ama onun şekli nasıl olur, ne zaman konuşulur bütün bunlarla ilgili şu anda atılmış, konuşulmuş somut bir adım yok. Hem AK Parti’den hem MHP’den hem de bizden bu yönde resmi olmasa bile bir gönül ittifakı şeklinde bunun gerçekleşmesi yönünde olumlu açıklamalar gelmektedir. Bu da Türkiye ve Türk milletinin hayrına olacaktır, diye düşünüyorum. Ama biz şu anada BBP olarak bütün bunları kenara bırakarak, bütün il ve ilçelerimizde yerel seçimlerin yapılacağı her noktada kendi adaylarımızla katılacakmış gibi hazırlanıyoruz. Bu hazırlıklarımızı da birkaç ay içinde tamamlayarak ondan sonrada adaylarımızla birlikte sahaya da inmiş olacağız.\"

\'GÖÇ DALGASINA KARŞI GÜVENLİKLİ CEPLER OLUŞTURMALIYIZ\'

Suriye\'deki gelişmelere değinen BBP Lideri Destici, olası göç dalgasına ilişkin şöyle konuştu:

\"Türkiye sayıları milyonları aşacak yeni bir göç dalgasıyla da karşı karşıya kalabilir. Dolayısıyla da buna da hazırlıklı olmamız gerekiyor. Türkiye\'nin Uluslararası kuruluşlarla da bir an önce görüşerek, İdlib\'le Türkiye arasında güvenlikli cepler oluşturulmasını teklif etmesi, bunun sağlanması ve o mültecilerin o göç dalgasının mutlaka ama mutlaka Türkiye sınırlarının içerisine geçmeden orada durdurulmalı. Güvenli bölgelerde artık onların yaşayacakları geçici alanlar oluşturulmalı. Çünkü Türkiye\'nin artık 3,5- 4 milyonluk yeni bir göç dalgasını kaldıracak hali ve vaziyeti yoktur. Elbette ki sahip çıkacağız, elbette ki onları ateşin altında bırakmayacağız. Ama akıllı davranacağız, stratejik davranacağız. Kendi ülkelerinin içerisinde güvenlikli cepler oluşturarak orada durduracağız ki en azından hem savaşın daha büyümesinin önüne geçeceğiz hem de yarın savaş bittiğinde geri dönüşlerinin de çok kolay olmasını sağlayacağız.\"

