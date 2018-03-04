BBP Lideri Destici: Aile saadetimizi bulmak zorundayız

ANKARA, (DHA) - BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, kadının toplumdaki önemine değinerek, \"Eğer biz, huzurlu, mutlu, refah payı yükselmiş bir toplum olacaksak öncelikle kadınımız, kızımızı, çocuklarımızı daha doğrusu aile saadetimizi yakalamak ve bulmak zorundayız. Yoksa hiçbir problemimizi çözemeyiz\" dedi.

BBP Kadın Kolları Başkanlığı tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla ‘Dünya Kadın Eliyle Değişir’ programı düzenlendi. Programa katılan BBP Lideri Destici, kadına yönelik şiddete tepki göstererek, şöyle konuştu:

\"Kadın, Müslüman Türk toplumunda her zaman baş tacı edilmiştir ve edilmelidir; çünkü kadın aynı zaman da anadır. Kadın aynı zamanda eştir. Kadın aynı zamanda kardeştir, bacıdır. Kadın aynı zamanda cephelerde silah arkadaşıdır. Kadın aynı zamanda toplumumuzda bütün problemlerin çözümünde yol arkadaşıdır. Kadın aynı zamanda ailesinin baç tacıdır. Aileyi kuran en büyük unsurdur. Ülkemizde, hem kendi kültürümüz hem de örf ve adetimiz de hem yüce dinimiz de kadına şiddeti, tacizi şiddetle yasaklar ve men ederken tarihte maalesef bu üzücü hadiselerin yaşandığını görüyoruz. Hepimizi üzüntüye boğuyor. Lakin yıllardır bu zorbalıklara, caniliklere, sapıklıklara neden bir çözüm bulunmuyor. Neden bunlara son verecek projeler, eylemler geliştirilmiyor. Bunu anlamakta güçlük çekiyoruz. En son Sayın Cumhurbaşkanı\'nın talimatı ile 6 bakanlık çalışma başlattı. Olumlu karşılıyoruz ama geçmiş dönemde başlatılan çalışmalar gibi sonuçsuz kalmamasını ve takipçisi olduğumuzu buradan ilan etmek istiyoruz.\"

\'İDAM CEZASININ GETİRİLMESİNİ İSTİYORUZ\'

BBP Lideri Destici, 2017 yılında 409 kadının öldürüldüğünü hatırlatarak, \"Ne kadar acı bir rakam. 387 çocuğumuz cinsel tacize uğramış. 332 kadınımıza taciz şiddeti uygulanmış. 2018 ilk 2 ayında 47 kadın öldürülmüş. Bunlar gerçekten çok acı. Biz Büyük Birlik Partisi olarak kurulduğumuz günden bugüne kadar kadına şiddete, tacize, tecavüze, cinsel istismara sonuna kadar karşı çıktık. Bunların sona ermesi ile ilgilide sadece söz söylemedik. Bununla ilgilide çalışmalar ve projeler sunduk. Hukuk alanında yapılması gerekenleri, eğitim alanın da yapılması gerekenleri, psikolojik anlamda yapılması gerek çalışmaları hepsini bir plan program dâhilinde devleti yönetenlere ilettik. Ama maalesef bu alanda ciddi çalışmalar yapılmadı. Belki çok bütçeler ayrıldı; ama nereye gitti bilmiyoruz\" diye konuştu.

Cezaların caydırıcı olması gerektiğini vurgulayan BBP Genel Başkanı Destici, şunları söyledi:

\"Kadına şiddet alabildiğine devam ediyor, kadın ölümleri olabildiğine devam ediyor, kadına, küçük yaştaki çocuklara taciz, tecavüz ve istismar devam ediyor. Biz bu hususla ilgili cezaların yerine getirilmesi hem caydırıcılık anlamında en üst düzeye çıkarılmasını savunuyoruz. Özellikle bu hususla ilgili idam cezasının mutlaka ama mutlaka getirilmesini hep başından beri söyledik ve istiyoruz. Bu olayı işleyenlerin cezasını başkası vermeyecek. Bu cezayı devlet verecek. Bu suçu işleyenin cezası idamdır diyecek. Bu kişi de bunu bilecek. Bu hususla ile ilgili en başta eğitim önemlidir. İlköğretim seviyesinden başlayarak bütün eğitim hayatı boyunca bu konular ile ilgili gençlerimiz, yeni nesillerimiz ve aileler eğitilmelidir. Sadece basına yansıyanlar bizim bildiklerimizdir. Aile içinde yaşananlar, sesini çıkaramayanlar, engelli olup bu tür insanlık dışı fiillerle karşı karşıya kalanlar bunlar bilmediklerimiz. Bunlarında ortadan kaldırılması gerekir. Bunlar ile ilgili de çalışmalar yapılması gerekir. Eğer biz huzurlu bir toplum olacaksak, mutlu bir toplum olacaksak, refah payı yükselmiş bir toplum olacaksak öncelikle kadınımız, kızımızı, çocuklarımızı daha doğrusu aile saadetimizi yakalamak ve bulmak zorundayız. Yoksa hiçbir problemimizi çözemeyiz.\"



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