BBP lideri Destici: 50 artı 1'den vazgeçildiği anda bu sistemden vazgeçilmiş demektir

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, cumhurbaşkanı seçilme yeterliliği olan yüzde 50 artı 1 konusuna ilişkin "50 artı 1 bu sistemin sigortasıdır. 50 artı 1’den vazgeçildiği anda bu sistemden vazgeçilmiş demektir" değerlendirmesinde bulundu.

50 artı 1'in milletin yarısından bir fazlasının tercihiyle seçilmeyi, güçlü bir cumhurbaşkanı ve istikrarlı bir yönetimi ifade ettiğini kaydeden Destici, "Kim seçilirse seçilsin, 50’nin altında oy alarak seçilen bir cumhurbaşkanı orada rahat oturamaz, istikrarlı bir şekilde yönetim yapamaz. Bunun için 50 artı 1’in başkanlık sistemlerinde korunması şart" ifadelerini kullandı.

Bu konunun tartışılmasına anlam veremediğini belirten Destici, "50 artı 1 bu sistemin sigortasıdır. 50 artı 1’den vazgeçildiği anda bu sistemden vazgeçilmiş demektir" şeklinde konuştu.

"Kılıçdaroğlu aday olmayı hedef olarak belirlemiş"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açıklamasına da değinerek, Anadolu inancı ve kültürünün helalleşmeyi önemsediğini, ancak bunun olması için önce samimiyet beklendiğini vurguladı.

Kılıçdaroğlu’nun partisinin Meclis Grup Toplantısı'nda konuşmasında helalleşmenin kapsamını genişlettiğini belirten Destici, şöyle devam etti: "Bir taraftan farklı kesimlere mavi boncuk dağıtırken, diğer taraftan da bu işi yine kendisi sulandırmış oldu. O grup konuşmasında biz Uludere’yi duyduk, ama 'şehit annelerinden özür dileyeceğim' dediğini duymadık. Ya da bugüne kadar çocukları PKK ve HDP tarafından zorla dağa kaçırılan o Diyarbakır annelerini ziyaret ettiğini görmedik.



Bundan dolayı, helalleşme çağrısından anlıyorum ki Sayın Kılıçdaroğlu, 2023 seçimlerinde aday olmayı iyice kendisine hedef olarak belirlemiş ve kafasında bu net. Cumhurbaşkanlığı adaylığına giderken bence kendi tabanının ya da Millet İttifakı'nı oluşturan tabanının oyları yetmiyor. Bunun için 'farklı kesimlerden oy alabilir miyim' gayesiyle yapılmış bir çıkış ve söylem."

Destici, seçimin zamanında yapılacağını düşündüğünü dile getirerek, HDP eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın "Türkiye’de iktidar değişirse PKK’nın siyasi uzantısı HDP’nin kapatılmadan yola devam edeceği ve Mecliste güçlü bir grup haline geleceği" düşüncesiyle erken seçim istediğini savundu.