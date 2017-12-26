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Politika

BBP: KHK'ya karşı çıkanlar PKK taşeronlarıdır

"Öncelikli olan devletin bekasıdır"

26 Aralık 2017 03:43

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkan Yardımcısı Ahmet Gürhan, Bakanlar Kurulu tarafından olağanüstü hal (OHAL) kapsamında çıkartılan iki yeni Kanun Hükmünde Kararname'ye (KHK) tepki gösterenlere ilişkin  "KHK'lere ilk tepki gösterenlerin terörü destekleyen ya da bağlantılı grup ve siyasi parti görünümündeki PKK taşeronları olduğu unutulmamalıdır" yorumunda bulundu.

Gürhan, yaptığı yazılı açıklamada, 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye (KHK) ilişkin değerlendirmede bulundu.

KHK ile getirilen yeni düzenlemelerle birlikte, terörle mücadelede kararlılığın bir kez daha vurgulandığını bildiren Gürhan, kamu güvenliğinin ve düzeninin tesis edilerek birlik içerisinde daha müreffeh bir millet için getirilen düzenlemelere yönelik veryansın etmenin kabul edilemeyeceğini vurguladı.

"Öncelikli olan devletin bekasıdır"

Gürhan, KHK'ların tartışma ve eleştiri konusu olmadan önce hizmet ettiği amacın değerlendirilmesi gerektiğini belirterek, şunları kaydetti: 

"Gündem içerisindeki kararnamelerin, temel hakları ve özgürlükleri kısıtladığını iddia etmek bir hukuki meseledir. Lakin güvenlik zaafiyeti doğuracak şekilde idarenin personel bazında denetimsiz bırakılması milli bütünlüğü tehdit eder bir meseledir.

Bu doğrultuda KHK'lere ilk tepki gösterenlerin terörü destekleyen ya da bağlantılı grup ve siyasi parti görünümündeki PKK taşeronları olduğu unutulmamalıdır. İnsan hakları çığırtkanlığı yapanların karnelerine baktığımız zaman toplumsal barışı ve güvenliği her dönem tehdit eden unsurlar olduğunu görmekteyiz. Öncelikli olan devletin bekasıdır çünkü olmayan bir devlette bireyin hakkından da söz edilemez."

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