BBP Genel Başkanı Destici: Yoksulluğu, fakirliği hep birlikte yeneceğiz

ANKARA, (DHA) - Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, yoksulluğu hep birlikte yeneceklerini ifade ederek, cari açığı üreterek kapatacaklarını söyledi.

BBP Genel Başkanı Destici, Ankara İncirli’de Erzurumlu Kara ailesiyle birlikte sahur yaptı. Anne Vesile Kara, eşinin inşaat işçisi olduğunu ve İzmir’de çalıştığını söylerken, daha önce şoförlük yaptığını belirten ailenin oğlu Yunus Kara ise şu anda işsiz olduğunu ifade etti. Destici, bunu üzerine Yunus Kara’ya iş imkanı sağladı. Mustafa Destici ayrıca, 11. sınıfta okuyan ve üniversiteye hazırlanan ailenin kızı İpek Kara için de dershane ayarladı.

Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, akşam da Pursaklar’da Kızılay’ın iftarına katıldı.

Burada bir açıklama yapan Destici, “Yoksulluğu, fakirliği hep birlikte yeneceğiz. Gelir dağılımındaki adaletsizliklere hep birlikte son vereceğiz. Cari açıkla hep birlikte mücadele edeceğiz; üreterek kapatacağız. Yani çözümü dışarıda aramayacağız” dedi.