BBP Genel Başkanı Destici: Memur zammı atletle kahvaltı kadar gündemde olmadı

Can Mert ŞİMŞEK, ANKARA(DHA)- BÜYÜK Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, \"Memur zammı atletle kahvaltı kadar gündemde olmadı\" dedi.

Genel Merkez binasında haftalık basın toplantısında konuşan Destici, hükümet ve yetkili memur sendikaları arasında anlaşmaya varılan memur zammına değindi. Destici, “Büyük Birlik Partisi olarak bu konuya en çok duyarlılık gösteren siyasi parti olduk. Kamuoyunda bakıyorum mecliste bulunan siyasi partilerin bile bu süreçte ilgili tek bir kelime laf etmediklerini görüyorum. Edenlerin de çok cılız bir sesle bunu dillendirdiklerini görüyorum. Hâlbuki beş milyon memur emekli aileleriyle birlikte yaklaşık yirmi milyon insanımızı direk ilgilendiren bir mevzu. Yani birisinin atletle kahvaltı yapması bundan daha önemli bir hale gelebiliyor. Ya da birisinin söylediği bir söz bundan daha önemli bir hale gelebiliyor. Maalesef kamuoyunda önemli konulara yeteri kadar dikkat çekilmediğini ve hak ettiği yeri almadığını burada da görüyoruz” diye konuştu.

“BEYEFENDİLERİN KEYFİ YERİNDE”

Sendika genel başkanlarının keyiflerinin yerinde olduğunu vurgulayan Destici, “Beyefendilerinin keyfi yerinde. Tuzları kuru. Ekmek elden su gölden. Yemek, telefon, seyahat, ulaşım, konaklama bedava. Yani hayat bedava. Bütün giderler sendikadan. Üstüne üstlük de yüksek bir maaş. Sendika başkanlarının aldığı maaşlar açıklansın. Memura teklif edileni neden kabul ettiklerini izah etsinler. Kendileri kaç lira maaş alıyor? En düşük memur, memur emeklisi kaç lira maaş alıyor? Bunu da millet görsün. Kaç lira maaş alanın kaç liraya evet dediğini milletimiz bir görsün. Tavrını da kararını da buna göre belirlesin. Yetkili Memur Sendikası Konfederasyonu yanlış yapmıştır” dedi.

\"KİMSE KİMSEYİ KANDIRMASIN\"

Hükümetin yapmış olduğu bu teklifin kabul edilebilir bir teklif olmadığını belirten Destici, “Yüzde 10 Enflasyon var. Yüzde 15 banka faizlerinin işlediği bir ülkede verilen teklif kabul edilemez. Enflasyon farkı olursa biz daha sonra ödeyeceğiz diyorlar. Ödeseler dahi memurun ve emeklinin maaşı yerinde saymış oluyor. Artış var ama zam diye bir şey yok. Enflasyonun üstünde bir şey verirseniz ancak o zaman zam vermiş olursunuz. Kimse kimseyi kandırmasın. Memur kardeşlerimizde bu durumu görüyorlar, biliyorlar ve buna sessiz kalmamalarını haklarını sonuna kadar aramalarını Büyük Birlik Partisinin yanlarında olduğumuzu buradan bir kere daha ifade etmek istiyorum. Enflasyon oranında bile maaş farkı alamayan memurlarımız ya da emeklilerimiz nasıl kurban kesecek? Kesemeyecek. Bunun vebali Türkiye’yi yönetenlerde” diye konuştu.

SADECE BİZİ DEĞİL BÜTÜN TÜRK VE İSLAM COĞRAFYASINI GURURLANDIRDI

Destici son olarak, “Dünya Güreş Şampiyonası Grekoromen de 2 altın 1 bronz madalya aldık. Bu başarılar sadece bizi değil bütün Türk ve İslam coğrafyasını gururlandırdı. Sevince boğdular. Kendilerini şahsım, camiam adına şükranlarımı sunuyorum ve başarılarının devamını diliyorum” dedi.

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