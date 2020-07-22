BBP Genel Başkanı Destici: HDP'liler kürsüde kadın haklarını konuşurken, milletvekillerinin uyguladıkları şiddeti ve tecavüzü ağızlarına dahi almıyorlar

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "HDP'liler kürsüde kadın haklarını konuşurken, milletvekillerinin uyguladıkları şiddeti ve tecavüzü ağızlarına dahi almıyorlar" dedi.

(BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Destici, "Birileri gibi sözde kadın hakları savunuculuğu yapmadık, yapmayız da. PKK’nın siyasi partisinin düştüğü hali görüyorsunuz. Bir de bu açığa çıkanlardan. Açığa çıkmayanları da biliyoruz. Bir milletvekilleri aylarca eşine şiddet uyguluyor. Bir başka milletvekili de bir kadına İslami cemaatlerden değil, azınlık bir grubunun cemaat liderinin evine götürerek tecavüz ediyor. Eğer bu cemaat lideri bir azınlık cemaat lideri değil de, İslami bir cemaatin lideri olsaydı acaba bazı basın yayın organları, CHP ve HDP grubu ile diğer gruplar, onların peşine takılan siyasi partilerin tavırları bu kadar sessiz mi olurdu? En az HDP vekiline verilecek tepki kadar, en az o Süryani cemaat liderine de tepki verilmesi lazım" diye konuştu.

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Destici, "Bakıyorsunuz sözde kadın haklarını ağzından düşürmeyen HDP milletvekillerinin kürsüde kendi milletvekillerinin alçaklıklarını, iğrençliklerini, uyguladıkları şiddeti ve tecavüzü ağızlarına dahi almadıklarını görüyoruz. Gerçek yüzlerini de bu şekilde görmüş oluyoruz" düşüncesini dile getirdi.

"Fethin sembolü ve kılıç hakkı olan Ayasofya’nın tekrar açılması Müslümanlar için tarihi bir gündür"

Ayasofya’nın ibadete açılmasına da değinen Destici, "Ayasofya’nın ibadete açılması için hem mücadele ettik, hem de bugünü hasretle bekledik. İnşallah 24 Temmuz Cuma günü Ayasofya Camii'nde olacağız. Cuma namazımızı da orada eda edeceğiz" ifadesini kullandı.

Davet edilen bazı siyasi parti genel başkanlarının katılmama gerekçelerini anlamakta güçlük çektiklerini belirten Destici, şöyle devam etti:

"Hac ibadetinde Sefa ile Merve arasında bir yürüyüş vardır. O yürüyüşün belli bir bölümünde erkekler kısa ve sert adımlarla üstelik dik durarak yürürler. Neden? Resulü Ekrem Efendimizin sünnetidir. Çünkü o yürüyüşü müşrikler seyrederdi. Müslümanlar onlara karşı daha güçlü, daha kararlı olduklarını belli etmek için yürürlerdi. Ayasofya’daki cuma namazı da tam da böyle bir şey. Ayasofya’nın 86 yıl sonra müze statüsünden camiye çevrilmesi kararı, Türkiye’nin egemen bir devlet olduğunun çok net bir göstergesi. 24 Temmuz, Fatih Sultan Mehmet Han’ın ruhunun sevindirileceği bir gün olacak. Onun nesli olarak, emanetine sahip çıkmanın haklı gururunu yaşayacağız. Fethin sembolü ve kılıç hakkı olan Ayasofya’nın tekrar cami olarak ibadete açılması sadece Türkiye’de yaşayan biz Müslümanlar için değil, bütün İslam coğrafyası için yeryüzündeki milyarlarca Müslüman için önemli tarihi bir gündür."

"Türkiye’nin ivedilikle idam cezasını geri getirmesi gerekiyor"

"Canımızı yakıyor. Bir çare bulamamanın da üzüntüsünü çekiyoruz. Bir an önce hep birlikte bir çare bulunması gerektiğini düşünüyoruz. En son Pınar Gültekin’inin nasıl öldürüldüğünü dinledik. Gerçekten bir vahşet. Bir insan nasıl bunu yapabilir? Önce öldürüyor, sonra yakıyor, sonra da bir bidona beton döküyor. Bunları yapana ne yapacaksınız siz? Bunun cezası idamdan başka ne olabilir? Hem vicdanları rahatlatma hem adaleti tesis etme anlamında başka hangi ceza bunun karşılığı olabilir ki. Bize göre başka hiçbir ceza bunun karşılığı olamaz. Türkiye’nin ivedilikle bu suçlarla ilgili idam cezasını geri getirmesi gerekiyor. Bunun hem caydırıcılık açısından önemli olduğunu, bir yarar sağlayacağını, bir çare olacağını düşünüyoruz"

"Bize göre bu düzenlemede sansür diyebileceğimiz bir şey yok"

Sosyal medya düzenlemesini yerinde bulduklarını belirten Destici, "Bize göre bu düzenlemede sansür diyebileceğimiz bir şey yok. Dolayısıyla tüm partilerin Mecliste buna destek vermesinde bir engel yok. Çünkü hepimiz şikayetçiydik. Sahte hesaplardan her türlü hakareti, küfrü yapıyor. Bir algı oluşturuyor. Dolayısıyla bunların düzenlenmesi şarttı. Onun için bu düzenlemeyi Büyük Birlik Partisi olarak yerinde buluyoruz. İnşallah Meclis kapanmadan düzenleme geçmesini bekliyoruz" açıklamasını yaptı.