Mithat Sancar'dan Tuma Çelik açıklaması: Kadınla görüşmelerde ısrarla sorulmasına rağmen cinsel saldırı ile ilgili bir beyan verilmedi

HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar, partisinin Kadın Meclisinin, HDP Mardin Milletvekili Tuma Çelik'in kendisine tecavüz ettiğini belirten müşteki D.K. ile olaydan heberdar edilmelerinin hemen ardından görüştüğünü ve kadının ısrarla sorulmasına rağmen cinsel saldırı ve tacizle ilgili bir beyanı olmadığını söyledi.

Partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, kadınla doğrudan yapılan görüşmeler sonrasında savcılığa yapılan şikayet başvurusundan haberlerinin olmadığını söyleyen Sancar, "Bir eksiğimiz, gecikmişliğimiz varsa budur. Bunun sebeplerini de biz araştırır ortaya çıkarırız. Kusurumuz varsa önce kendi içimizde bunların gereğini yerine getiririz. Bir eksiğimiz varsa halkımıza hesap vermekten asla kaçınmayız" diye konuştu.

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