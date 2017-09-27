BBP Genel Başkanı Destici, “Eğitim öğretim başladıktan sonra sistem değişikliği doğru olmaz”

Can Mert Şimşek/Ankara 27 Eylül (DHA)- SON günlerde lise ve üniversite giriş sınavlarında yapılacak olan değişiklikler ile ilgili konuşan Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, “Bu sınav sistemindeki değişiklik bütün aileleri etkilediği gibi beni ve benim ailemi de direk etkilemiş vaziyette. Sınav sisteminde değişiklik yapabilirsiniz. Ama bunu eğitim, öğretim yılı başladıktan sonra, öğrenciler hazırlıklarını mevcut sisteme göre yaptıktan sonra yapmamalısınız\" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, \"Maç başladıktan sonra kural değiştirmek gibi bir şey. Bu kabul edilemez ve çok yanlıştır. Bu sistem değişemez miydi? Değişebilirdi. Milli Eğitim Şuraları toplandığı gibi, Akademik Kurul, bu işin başındakiler etkin, ehliyetli yetkin kişilerle oturularak, bir araya gelirler. Bu sınavları masaya yatırırlar. Burada öğrencilerin, velilerin, özel okul temsilcilerinin, devlet okulu temsilcilerinin, Milli Eğitim yetkililerinin, Üniversite yetkililerinin görüşlerini alırlar ve bir sonuç ortaya çıkartırlar Sayın Cumhurbaşkanı\'na sunarlar ve böyle bir değişiklik yapılabilirdi” diye konuştu.

“Biz 34 sene önce YÖK Başkanı\'nın açıkladığı sınava girmişiz”

YÖK Başkanı’nın üniversite sınavları ile ilgili açıklamasını da değerlendiren Destici, şöyle konuştu:

“Bu anlattığı sınav; bizlerin 1983 girdiği sınav sistemi. Demek ki bizler 34 sene boşuna zaman kaybetmişiz. Biz 34 sene önce YÖK Başkanının açıkladığı sınava girmişiz. Sayısal, sözel eşit ağırlıklıydı. Tek sınavdı. Ona göre de üniversiteye giriliyordu. 34 sene sonra dönüp dolaşıp gelinen nokta 34 sene önceki nokta. Bu yeni bir şey değil. Bu sınavın dünyada yapılan en mükemmel ve en adil sınav olduğu ve en iyi sınav olduğu anlatıldı. Hatta bir gün önce iyi olan sınav bir gün sonra kötü oldu. Eğer siz okullarınızı eşit seviyeye getiremezseniz, öğretmen kadronuz yeterli seviyede değilse, öğrenciler hala dershaneye gidiyorsa, dershanelerin adı kalktı ama kendileri devam ediyorsa, temel liseler tam bir dershane mantığı ile işliyorsa, bunların neredeyse hepsinin dershane işlevi gören yan kuruluşları varsa, ya ders sonrası, ya haftasonu yine dershane mantığıyla takviye yapmaya devam ediyorsa neyi konuşacağız? Sayın Cumhurbaşkanı\'nın ben bu konularda eksik bilgilendirildiğini düşünüyorum. Yani o dershaneler kalktı sadece devlet okullarında ya da özel okullarda haftasonları ücretsiz öğrencilere verilen ek dersler var diye biliyor. Öyle değil. Yani ben bunu bizzat yaşayan bir veli olarak biliyorum. Kitabına ayrı para, kursuna ayrı para, okuluna ayrı para, yoluna ayrı para yani velilerin ve öğrencileri anası ağlıyor. İşin doğrusu bu. Sistem böyle işliyor.\"

“Okullar arası eşitsizlik var”

“Önerilen alternatiflere baktığımızda bunlardan bizi ve çocuklarımızı kurtaracak mı? Hayır kurtarmayacak” Diyen Destici sözlerini şöyle tamamladı:

“Evinin yanındaki okula gittiği zaman fırsat eşitliğini sen ortadan kaldırıyorsun. Çocuk çok zeki, seviyesi çok yüksek ama evinin yanında gittiği okulun seviyesi düşük ne yapacağız? Diğer tarafta çocuğun dersleri iyi değil, seviyesi düşük ama gittiği okul bu zamana kadar yüksek puanlarla öğrenci almış bir okul. Okullar sınav yapmaya kalktığı zaman ne olacak? Yine şöyle bir sistem gelişecek. O okulun yaptığı sınava yönelik kurslar başlayacak. Yani bu değişiklikler ana sistemi değiştirmiyor. Sınavın adını siz ne koyarsanız koyun, biçimini hangi hale getirirseniz getirin, ister merkezi olarak, ister okullar kendisi yapsın, okullar arasında eşitliği sağlamadığınızda, okullarınızı aynı kalitede ve seviyede eğitim veren kurumlar haline getirmedikten sonra siz hangi sistemi getirirseniz getirin bu işi çözemezsiniz. İşin doğrusu budur.\"

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