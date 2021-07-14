BBP Genel Başkanı Destici: Adalardaki kiliselerde Rum ibaresini kaldıralım

Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, "Adalardaki bütün kiliselerin ve azınlık kapılarının kapısında 'Rum' ibareleri var. Mütekabiliyet ilkesini işletelim ve buralardaki 'Rum' ibaresini kaldırıp Rum kökenli olanlar için Ortodoks okulu veya kilisesi; Ermeni kökenli olanlar için de Gregoryen Hristiyan ifadesini asalım" dedi.

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Yunanistan'ın Olympiakos futbol takımı ile hazırlık maçı yapmak üzere Atina'ya giden Galatasaray futbol takımına yönelik muamele nedeniyle Yunanistan'ı kınadı.

Destici, Yunanistan'ın bu kararı tek başına alacak güce sahip olmadığını, onu kışkırtan güçlere güvenerek böyle bir karar aldığını söyledi.

"Ortodoks okulu veya kilisesi asalım"

Yunanistan yargısının "Türk" kimliğini yok sayan kararlar aldığını anımsatan Destici, "Dış ilişkilerde mütekabiliyet esastır. Dün ben Trakya ve adalar bölgesindeydim. Adalardaki bütün kiliselerin ve azınlık kapılarının kapısında 'Rum' ibareleri var. Mütekabiliyet ilkesini işletelim ve bütün buralardaki 'Rum' ibaresini kaldırıp Rum kökenli olanlar için Ortodoks okulu veya kilisesi; Ermeni kökenli olanlar için de Gregoryen Hristiyan ifadesini asarak mütekabiliyet esasının gereğini yapalım. Yunanistan bu kararından vazgeçene kadar, Batı Trakya ve Yunanistan'ın diğer bölgelerindeki Türk azınlığını tanıyana, Lozan'a uyuncaya ve AİHM kararlarını uygulayana kadar bunu gerçekleştirelim" diye konuştu.

"Başkalarının kutsalına saygı duymazsak onlar da bizim kutsallarımıza saygı duymaz"

Kadıköy'deki bir kilisenin duvarına çıkılarak yapılan saygısızlığı kınayan Destici, hangi dine ait olursa olsun bütün ibadet yerlerinin kutsal olduğunu, tüm insanlığın bunlara saygı göstermesi gerektiğini dile getirerek, "Eğer başkalarının kutsalına saygı duymazsak onlar da bizim kutsallarımıza saygı duymaz" ifadesini kullandı. (A.A.)