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15 Temmuz Darbe Girişimi

BBDK'da ikinci dalga operasyon; 27 kişi hakkında gözaltı kararı

15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ soruşturması kapsamında BDDK'daki 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi, 11'i gözaltına alındı

03 Eylül 2016 22:39

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosu Başsavcısı İsmail Uçar'ın kordinesinde, Cumhuriyet Savcısı Evliya Çalışkan tarafından, BDDK'daki FETÖ yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, MİT tarafından ‘By Lock' kullandığı tespit edilen 27 BDDK murakıbı hakkında gözaltı kararı verildi.

Veli Sarıboğa’nın Habertürk’te yer alan haberine göre, İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince adreslere operasyonda şüphelilerden 11'i gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan diğer şüpheliler ise aranıyor.

 

26 şüpheli tutuklanmıştı


17-25 Aralık soruşturmalarında adı geçen iş adamları, vakıflar ile bazı bürokratların şahsi ve şirket hesaplarında, 2013-2014 yılları arasında 5 bin 270 kez usulsüz olarak sorgulama yaptığı tespit edilen ve 15 Temmuz darbe girişiminin ardından gözaltına alınan 26 BDDK murakıbı, "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek" ve "FETÖ üyeliği" suçlamasıyla tutuklanmıştı.

 

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