BBC: Türkiye; Zeytin Dalı Harekâtı'nda artan ‘sivil kayıp' iddialarını ‘Doğru değil, propaganda' diyerek reddediyor

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK), Suriye’nin kuzeybatısındaki Afrin bölgesinde gerçekleştirdiği Zeytin Dalı Harekâtı’nda sivillerin de hayatını kaybettiği iddiası, Birleşmiş Milletler (BM) ve UNICEF’in de aralarında bulunduğu çok sayıda sivil toplum örgütü tarafından dile getirilirken; Türkiye ise bu iddiaları reddederek ‘propaganda’ olarak nitelendirdi.

BBC Türkçe'nin sorularını yanıtlayan bir Genelkurmay yetkilisi, operasyonda sivillerin yaşamını yitirdiği iddialarının doğru olmadığını söyledi ve Türkiye'nin sivil kayıpları engellemek amacıyla her türlü önlemi aldığını belirtti. Yetkili, sivil kayıp iddialarının Afrin'de faaliyet gösteren Kürt grupların bir propagandası olduğunu ifade etti.

BM'den 'sivilleri koruyun' çağrısı

Sivil ölümlerle ilgili ilk açıklama yapan kuruluşlardan biri BM oldu. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in sözcüsü Stephane Dujarric, geçen salı günü düzenlendiği haftalık basın toplantısında, 'bombardıman ve çatışmalar nedeniyle bazı sivillerin öldüğünü' söyledi. Dujarric, tüm taraflara 'sivilleri koruma' çağrısı yaptı.

UNICEF: En az 11 çocuğun öldü

Birlemiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu'nun (UNICEF) ise cuma günkü açıklamasında Afrin'deki çocuk ölümlerine dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"UNICEF, Suriye'nin kuzey batısındaki Afrin kentinde devam eden şiddette, en az 11 çocuğun öldüğü ve bundan daha fazlasının yaralandığına dair endişe verici haberler almıştır. Afrin'de aileler bölge içinde başka yerlere kaçıyorlar, daha önce yerinden ayrılmış 125 binden fazla insanın kaldığı, çok kalabalık kamplarda korunmaya çalışıyorlar, sert kış şartlarına maruz kalmış olarak ve şoke edici zor şartlarda yaşıyorlar. Güvenlik nedeniyle bölgeden ayrılmak isteyenlerin Afrin'den ayrılmasına engel olunduğu bildiriliyor. Şiddetin çok yoğun olması nedeniyle ailelerin binalarının bodrumlarında kapandığı haberleri geliyor."

SOHR: 12'si çocuk 42 sivil hayatını kaybetti

Fransız Haber Ajansı AFP'nin Afrin'deki bir hastaneden geçtiği fotoğraflarda da ölü ve yaralı çocuklar görülürken; İngiltere merkezli, muhaliflere yakın Suriye İnsan Hakları İçin Gözlemevi (SOHR), pazar günü yaptığı açıklamada çatışmalar sırasında 42 sivilin öldüğünü iddia etti. SOHR, operasyonun başlamasıyla pazar sabahına kadarki süre zarfında ölen sivillerin sayısının bu olduğunu, bu sivillerin 12'sinin çocuk, yedisinin kadın olduğunu kaydetti. SOHR, ağır yaralı sivillerin olması ve harekatın sürmesi nedeniyle bu sayının artabileceğini aktardı.

Afrin'deki sivil kaynaklar da sivil ölüm sayısının onlarca olduğunu söyledi. BBC'nin Perşembe akşamı görüştüğü, Afrin'deki bir hastanenin müdürü, Perşembe itibariyle yaklaşık 40 sivilin öldüğünü, 128 kişinin yaralandığını belirtti. BBC Türkçe'nin Afrin'den görüştüğü yerel gazeteciler de çok sayıda sivilin hayatını kaybettiğini belirtti ve sayının arttığını söyledi.

SANA: Toplamda 86 sivil öldü, 198 sivil yaralandı

Suriye resmi haber ajansı SANA ise Pazar günü yayımladığı haberde, harekât boyunca toplam 86 sivilin öldüğünü, 198 sivilin yaralandığını bildirdi. SANA ayrıca harekat ve çatışmalarda sivillerin evlerinin büyük zarar gördüğünü, Selahadin Eyyubi Camii, Jandaris mezarlığı ve Ain Dara gibi tarihi eserlerin de hedef olduğunu bildirdi.

Türkiye: Siviller hedef alınmıyor

Türkiye'de farklı yetkililerden yapılan açıklamalarda, harekâtın en başından bu yana sivilleri hedef alınmadığı ve buna özen gösterdiği belirtiliyor. BBC iddiaları sormak üzere Cumhurbaşkanlığı ve Genelkurmay'la temasa kurdu.

Sorularımızı yanıtlayan Genelkurmay'dan bir yetkili, Türkiye'nin düzenlediği harekat sırasında sivillerin hayatını kaybettiği yönündeki iddiaların doğru olmadığını söylüyor. Yetkili, sivillerin hayatını kaybettiği yönündeki iddiaların Afrin'deki Kürt gruplardan kaynaklandığını ve "propaganda" olduğunu savunuyor.

Genelkurmay yetkilisi, sosyal medyada dolaşan görüntü ve fotoğrafların birçoğunun sahte olduğunu ve başka yerlerde, başka zamanlarda çekildiğini belirtiyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), harekatla ilgili bugüne kadar yaptığı açıklamaların tamamında, "Harekâtın planlama ve icrasında sadece teröristler ve bunlara ait barınak, sığınak, mevzii, silah, araç ve gereçler hedef alınmakta olup, sivil/masum kişilerin ve çevrenin zarar görmemesi için her türlü dikkat ve hassasiyet gösterilmektedir" ifadesine yer verdi.

Bozdağ: TSK'nın sivillere zarar vermesi düşünülemez

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bekir Bozdağ da, "Sivillere TSK'nın zarar vermesi düşünülemez. Bizim dinimiz, ahlakımız, ordumuzun geleneği, kadın, çocuk, yaşlı, sivil, alim ve masumlara zarar vermeye manidir. Türkiye uluslararası toplumun eleştirilerinden çekindiği için değil doğru olduğuna inandığı için ahlakının kendisine emri olduğu için sivilleri korumaktadır. Onların kılına zarar gelmemesi için itina göstermektedir" dedi.