TSK "5" demişti; Erdoğan: Afrin harekâtında 7 Mehmedimiz şehit oldu

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) ile birlikte Suriye'nin kuzeybatısında bulunan Afrin'e yönelik başlattığı "Zeytin Dalı Harekâtı" ile ilgili olarak açıklamalarda bulundu. Harekât kapsamında 20 kişinin şehit olduğunu belirten Erdoğan, "7'si Mehmedimiz diğerleri ÖSO'dan" ifadesini kullandı.

TSK tarafından yapılan açıklamalarda, çatışmalarda hayatını kaybeden Türk askeri sayısının 5, ÖSO milisi sayısının ise 15 olduğu belirtilmişti.

"Burseya Dağı, Avrupa Parlamentosu'na rağmen bitirildi"

Dokuzuncu gününe giren harekât kapsamında bugün (28 Ocak 2018) stratejik öneme sahip Burseya Dağı ele geçirildi. Erdoğan, konuyla ilgili olarak "Mehmedimiz Afrin'e doğru yürüyor. Avrupa Parlamentosu'na rağmen bitirdiler" görüşünü dile getirdi.

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Amasya İl Kongresi'nde konuşan Erdoğan'ın açıklaması şöyle:

Mehmedimiz Afrin'e doğru yürüyor. Burseya Dağı'nı da düşürdüler. Bazı kendini bilmezler, sözde etiketi olanlar vs., onlara rağmen bitirdiler.

Avrupa Parlamentosu'na rağmen bitirdiler. AP'de bazı kendini bilmezler benim askerime işgal kuvveti diyor. Siz ceddine bir bakın. Afrika'da neler yaptınız, neler yediniz bir bakın. Sizin tarihiniz işgallerle dolu, sömürgelerle dolu. Şu anda bunlar, bu ahlaksızlar, buyurun, Almanya'da terör örgütlerine, camilerimizi saldırtarak , cam çerçeve indirerek bunları polisleri ile beraber seyrediyorlar. Vatandaşlarım havalimanında, polislerin gözleri önünde, oradaki vatandaşlarımıza bu PKK'lılar, teröristler saldırırken sessiz duruyorlar.

"Biz Afrin'de toprak meraklısı değiliz"

Bunlara işgalci kimdir, konuksever kimdir, onu biz öğreteceğiz. Afrin'e niye giriyoruz? Biz Afrin'de toprak meraklısı değiliz. Suriye'nin topraklarında bizim gözümüz yok. ama 2.5 milyon Suriyeli bizim topraklarımızda misafir. Onları evlerine göndermenin çalışmalarını yapıyoruz.

"Her türlü imkânlarını hazırlıyoruz, öyle gönderiyoruz"

Azez, Cerablus, El Rai, buraları aldık değil mi? 2 bin kilometre kare bu araziye şu anda 130 bin, bizdeki mülteci geri döndü. Şimdi onlar evlerine gittiler. Onların orada her türlü imkanlarını hazırlıyoruz, öyle gönderiyoruz.

Adalet devletin esasıdır, malın, paranın, pulun değil. Biz bununla da kalmadık. Şimdi, ÖSO ile Mehmetdim beraber. Beraber yürüyorlar. Fakat, bunu hazmedemeyenler de var.

Geçen sınıra gittim, dedim 'Ne durumdayız, yeter mi?' Komutan, 'Şu an sıkıntı yok' dedi. En ufak sıkıntı olduğunda önce ben ondan sonra siz yürüyeceksiniz. 15 Temmuz gecesi bu kardeşiniz 'Yürüyün meydanlara' dedi. Birisi de geldi, tankların arasından hemen Bakırköy'e sıyrıştı. O kişinin kim olduğunuz biliyorsunuz ama ona da siz Amasya'da haddini bildirmeniz lazım.

Cudi'de, Gabar'da, Tendürek'te, F-16 oluruz, tanklarımızla, toplarımızla onları mağaralarında, inlerinde bitiririz. Şu anda bitiriyoruz. İçeride de dışarıda da. Bak, kar, bora, fırtına demedi benim Mehmedim. Ne diyordu şair? Kan, bora, fırtına sükun bulacak. Sana dinsizler, sana imansızlar selam duracak. Şimdi öyle olmuyor mu? Evelallah.

20 şehidimiz var, 7'si Mehmedimiz,

diğerleri ÖSO'dan

Az önce rakamları tekrar aldım. 484 terörist ila cehenneme zümera. Şu anda bizim de ÖSO ordusundan ve Mehmetlerimizle toplamda 20 şehidimiz var. 7'si Mehmedimiz diğerleri ÖSO'dan.

Burseya Dağı tamam. Halloldu. Oradan bölgeye hakimiyet çok daha rahat olacak.

Bizim kimsenin toprağında, malında, mülkünde, ırzında, namusunda gözümüz yok. Ancak bizim inancımıza, ezanımıza, can ve mal güvenliğine tehdit olduğu zaman da gözümüz kimseyi görmez.

Birileri çıkmış, savaşa hayır diye bildiri yayınlıyor. Ana muhalefet partisinin kimi milletvekilleri de aynı koroya ortak oluyorlar. Bu zatlar, terör örgütü Suriye'de on binlerce insanı öldürürken, milyonlarca insanı evinden yurdundan ederken neredeydiler. Terör örgütüne 5 bin TIR silah verilirken 'savaşa hayır' demek hiç mi akıllarına gelmedi.

Terör örgütü öğretmenleri okul önlerinde, anneleri sokak ortasında, babaları evlatların gözü önünde, polisleri uyudukları yataklarında, kaymakamımızı masasının altına koydukları bomba ile odasında, Yasin Börüleri kıstırdıkları binada, binlerce masumu en savunmasız hallerinde katlederken bunlardan tek bir ses duydunuz mu? Sözde tabipler birliği 'savaşa hayır' diyor. Senin her yerin tabip olsa ne yazar. Sözde profesör. Senin her yerin profesör olsa ne yazar?